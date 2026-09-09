بشير التابعي يوجه انتقادات حادة لإدارة الزمالك

شنّ بشير التابعي، لاعب الزمالك السابق، هجومًا على حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، متحدثًا عن طريقة تعامل الإدارة مع بعض المواقف خلال الفترة الماضية.

الزمالك

وقال التابعي، خلال ظهوره في برنامج «الكلاسيكو»، إن حسين لبيب كان غائبًا عن لحظة تتويج الزمالك بالدوري، مشيرًا إلى أن مراسم تسليم الدرع تأخرت لحين وصول رئيس النادي.

وأضاف: «حسين لبيب كان نايم وقت تتويج الزمالك بالدوري، ولما الزمالك خد الدوري تأخر التتويج بالدرع لغاية ما يوصل رئيس النادي».

وتابع التابعي متحدثًا عن نهائي الكونفيدرالية: «راحوا متشيكين عشان كانوا ضامنين البطولة، وربنا أداهم على قد نيتهم وخسرنا في الآخر».