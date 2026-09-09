إمام عاشور يقترب من العودة لتشكيل الأهلي الأساسي أمام المقاولون

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة بشأن موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في التشكيل الأساسي خلال مواجهة المقاولون العرب المقبلة.

وأوضح الغندور، أن إمام عاشور شارك في التقسيمة التي خاضها لاعبو الأهلي خلال المران ضمن استعدادات الفريق للمباراة، وظهر ضمن المجموعة التي تم الاعتماد عليها في التشكيل الأساسي.

وأشار الغندور إلى أن مشاركة إمام عاشور أساسيًا أمام المقاولون العرب، في المباراة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، أصبحت احتمالًا قويًا، بعد ظهوره مع الفريق الأساسي خلال التحضيرات.

وأكد أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، لم يحسم قراره النهائي بشأن تشكيل الفريق حتى الآن، على أن يتم الاستقرار على العناصر الأساسية التي ستخوض اللقاء قبل انطلاق المباراة.

ويأمل إمام عاشور في الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، بينما يواصل الأهلي استعداداته للمواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في المنافسات المحلية.