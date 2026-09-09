13 لاعبا خارج حسابات الحسين عموتة في مباراة الأهلي والمقاولون

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستبعد الحسين عموتة 13 لاعبا من حساباته بقرار فني بعد الاستقرار على شكل قائمة الفريق خلال المواجهة القادمة أمام المقاولون.

ويأتي على رأس المستبعدين من مواجهة المقاولون كلا من طاهر محمد طاهر وتوفيق محمد وكريم فؤاد وعمر الساعي.

وجاء قائمة غيابات الأهلي كالتالي:

كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - عمر الساعي - توفيق محمد - عمر سيد معوض - محمد عبد الله - محمود صلاح - أحمد عيد - رضا سليم - أشرف داري - أحمد خالد “كباكا” - كريم الدبيس - محمد رأفت.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام منافسه المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على المقاولون العرب، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعبه، بالجبل الأخضر باحثا عن العودة لصدارة جدول الترتيب.

وتذاع مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب عبر قناة “أون سبورت”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.