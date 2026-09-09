غلق وتشميع مخزن خردة داخل كتلة سكنية بمنطقة المستلزمات السياحية بالغردقة

وجّه اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، مسؤولي قسم البيئة بالتنسيق مع شرطة المرافق، بغلق وتشميع مخزن خردة داخل الكتلة السكنية بمنطقة المستلزمات السياحية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الحاسم لمختلف صور التعديات والمخالفات، ومنع إقامة مخازن أو تجمعات لفرز القمامة داخل الكتل السكنية، واصلت أجهزة حي جنوب الغردقة حملاتها الرقابية والبيئية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح رئيس الحي أن قسم البيئة نفذ قرار الغلق والتشميع بعد رصد قيام أحد المواطنين باستغلال قطعة أرض وتحويلها إلى مخزن لجمع وفرز الخردة ومخلفات القمامة، بالمخالفة للاشتراطات والقوانين البيئية المنظمة، وداخل نطاق الكتلة السكنية.

حملات مستمرة لضبط المخالفات

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار الحملات الخاصة بإزالة مخلفات المباني والتصدي للمخالفات البيئية داخل نطاق الحي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وشدد رئيس حي جنوب الغردقة على عدم التهاون مع أي محاولات للبناء المخالف أو استغلال الأراضي بصورة غير قانونية أو إشغال الأرصفة، مؤكدًا أن الرصيف حق أصيل للمواطن، وأن أجهزة الحي مستمرة في التعامل الفوري مع المخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط داخل المناطق السكنية.