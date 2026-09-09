الفارق 7 أضعاف.. تعرف على القيمة التسويقية للأهلي والمقاولون قبل موقعة اليوم

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه المقاولون العرب، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعبه، بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب ، اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء، وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمنافسات الدوري.

القيمة التسويقية للأهلي والمقاولون

ويتفوق الأهلي على المقاولون العرب قبل المباراة من حيث القيمة التسويقية حيث بلغت قيمة الأحمر حوالي 7 أضعاف القيمة التسويقية للاعبي الذئاب.

وسجل الأهلي قيمة تسويقية وصلت لنحو 36.78 مليون يورو فيما بلغت القيمة التسويقية للمقاولون العرب 5.18 مليون يورو.

ويعد الموريتاني أدريس ثيما أغلى لاعب بين صفوف المقاولون بقيمة تسويقية وصلت لـ 450 ألف يورو فيما سجل إمام عاشور 5 مليون يورو كأغلى لاعب بين صفوف الأهلي.

الأهلي ضد المقاولون

ويسعى النادي الأهلي ، لمواصلة نغمة الانتصارات التي بدأها في انطلاق بطولة الدوري المصري بالرغم من المستوى المتذبذب، حيث حقق الفوز على الشرقية إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى زد، بهدفين دون رد، وعلى سموحة، بهدف دون مقابل.

فيما يحاول فريق المقاولون العرب تحقيق نتيجة إيجابية، متسلحًا بصفقاته القوية مثل ميدو جابر وعمر كمال عبدالواحد لاعبا الأهلي.

ويحاول فريق المقاولون استغلال تواجد سامي قمصان، المدير الفني للفريق، والذي يعرف كل صغيرة وكبيرة داخل الأحمر بعد سنوات عمله مع مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأهلي.