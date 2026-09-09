التقييم ظالم.. أحمد الحنفي يطالب بمنح عموتة مزيدًا من الوقت مع الأهلي

أكد المحلل الرياضي أحمد الحنفي، أن تقييم المغربي حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الوقت الحالي يعد ظلمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن المدرب لم يحصل على الوقت الكافي لإظهار بصمته الفنية مع الفريق.

حسين عموته

وقال الحنفي، إن عموتة خاض 3 مباريات فقط في بطولة الدوري حتى الآن، وبالتالي من الصعب إصدار حكم نهائي على تجربته، موضحًا أن الأهلي يعاني من بعض السلبيات، خاصة على المستوى الدفاعي، إلا أن المدرب لا يزال يمتلك الوقت الكافي لمعالجة الأخطاء وتطوير أداء الفريق.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستكون فرصة أمام عموتة للعمل على تطوير مستوى اللاعبين، وتحسين الأداء الجماعي، إلى جانب الوصول إلى التشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها بشكل مستقر خلال المباريات.

وأشار الحنفي إلى أن عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي قد تمثل نقطة تحول مهمة في مشوار الفريق تحت قيادة عموتة، خاصة في ظل عدم امتلاك المدير الفني بديلًا يؤدي الأدوار نفسها التي يقوم بها اللاعب داخل الملعب.

وشدد على أن التحديات التي تنتظر عموتة مع الأهلي صعبة، إلا أن الحكم على تجربته يحتاج إلى مزيد من الوقت، قبل تقييم مدى نجاحه في قيادة الفريق وتحقيق أهدافه.