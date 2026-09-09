منتخب شباب اليد يواجه ليبيا في ربع نهائي بطولة أفريقيا

يخوض منتخب مصر للشباب لكرة اليد، اليوم الأربعاء، مواجهة قوية أمام نظيره الليبي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ويسعى منتخب مصر، بقيادة مديره الفني طارق محروس، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما قدم الفريق مستويات قوية خلال منافسات دور المجموعات.

ونجح منتخب شباب اليد في تحقيق العلامة الكاملة خلال مبارياته السابقة، بعدما استهل مشواره بالفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 38-15.

وواصل المنتخب المصري نتائجه المميزة بالفوز على منتخب الكونغو برازافيل بنتيجة 42-19، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بانتصار جديد على الكاميرون بنتيجة 30-18.

وتمنح هذه النتائج منتخب مصر دفعة قوية قبل مواجهة ليبيا، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في مواصلة المنافسة على لقب البطولة الأفريقية.

قائمة منتخب الشباب

وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة أفريقيا عددًا من العناصر في مختلف المراكز، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:مصطفى أحمد، عمر أحمد، محمد هشام.

صانع الألعاب:يوسف عبدالغني، حمزة وليد، مؤمن نقيب.

الجناح الأيمن:دعبد الرحمن أشرف، يوسف فريد، ياسين خالد.

الجناح الأيسر: عمر بركة، معاذ السيد.

الظهير الأيسر: يحيى الكردي، أحمد حلمي.

الظهير الأيمن: محمد عدلان، يوسف عمرو.