شبانة لـ بنتايج: بن شرقي حصل عليها مرتين.. ورجل المباراة بالأرقام

أكد الإعلامي محمد شبانة أن غضب محمود بنتايج، لاعب الزمالك، بسبب عدم حصوله على جائزة رجل مباراة أبو قير للأسمدة، جاء نتيجة انفعال داخل الملعب، مشيرًا إلى أن اختيار رجل المباراة يخضع لرؤية فنية وأرقام محددة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "بقولك يا بنتايج، أشرف بن شرقي وهو بلدياتك من المغرب، حصل على جائزة رجل المباراة في مباراتين".

وأضاف: "بنتايج كان غاضب بسبب عدم حصوله على جائزة رجل المباراة، وما حدث كان نرفزة ملعب، وهو جوز بنت أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، يعني اتمصر".

وتابع شبانة: "رجل المباراة بتكون حسب وجهة نظر فنية، وتعتمد على الأرقام".