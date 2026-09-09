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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلاف فواخرجي تحصد جائزة أفضل ممثلة.. و«أرض الملائكة» يتوّج بأفضل فيلم بمهرجان قازان السينمائي الدولي

النجمة السورية سلاف فواخرجي
النجمة السورية سلاف فواخرجي
أوركيد سامي

في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرتها الفنية، أعلنت النجمة السورية سلاف فواخرجي فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم السينمائي «أرض الملائكة»، وذلك ضمن فعاليات مهرجان قازان السينمائي الدولي، الذي شهد كذلك تتويج الفيلم بجائزة أفضل فيلم، في احتفاء لافت بالعمل وصنّاعه.

وعبّرت سلاف فواخرجي عن سعادتها وفخرها بهذا التكريم، وشاركت جمهورها فرحتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث كتبت: «الحمدلله … فخورة وممتنة … جائزة أفضل ممثلة عن دوري في فيلم أرض الملائكة، وجائزة أفضل فيلم أرض الملائكة في مهرجان قازان السينمائي الدولي».

ووجّهت النجمة السورية الشكر والتقدير إلى لجنة تحكيم المهرجان، التي ضمت عددًا من الأسماء السينمائية والفنية، وهم: مجيد مجيدي، عصام حجاوي، حنا ورد، فهد الميمني، إيفان خضير، أليكسي أوتشتل، لوبوف بلاغفا غندور، أنطون شوارتس، عز أبو بكر، وريتشارد بلفيت، معربة عن امتنانها لجهودهم وتقديرهم للفيلم وأدائها.

كما خصّت سلاف فواخرجي رئيسة المهرجان مليوشا إيتوجانفا برسالة من المودة والتقدير، في أعقاب هذا التكريم الذي جمع بين الاحتفاء بأدائها الفردي والنجاح الجماعي للفيلم.

ويأتي فوز «أرض الملائكة» بجائزة أفضل فيلم إلى جانب حصول سلاف فواخرجي على جائزة أفضل ممثلة ليؤكد الحضور اللافت للعمل ضمن منافسات المهرجان، ويمنح الفيلم وصنّاعه دفعة جديدة على مستوى المشاركات والتكريمات الدولية.

فيلم «أرض الملائكة» من تأليف وإخراج باباك خواجة باشا، فيما يتولى منوجهر محمدي مهمة الإنتاج، وهو من إنتاج شركتي سوره سينما وتصوير شهر.

ويُعد هذا التكريم محطة جديدة في مشوار سلاف فواخرجي الفني، الذي يمتد بين السينما والتلفزيون والمسرح، ويأتي تتويجها في قازان ليضيف جائزة دولية جديدة إلى رصيدها، خاصة مع حصولها على جائزة أفضل ممثلة بالتزامن مع فوز الفيلم نفسه بجائزة أفضل فيلم.

وتفاعل جمهور النجمة السورية مع إعلانها، مهنئين إياها بهذا الإنجاز، ومشيدين بحصولها على الجائزة عن دورها في «أرض الملائكة»، في وقت يواصل فيه الفيلم حضوره في المحافل السينمائية الدولية، محققًا تقديرًا لصنّاعه وأبطاله.

ويعكس هذا الفوز أهمية المشاركات العربية في المهرجانات السينمائية الدولية، كما يسلط الضوء على التعاون السينمائي الذي يجمع مواهب من خلفيات وثقافات مختلفة، وهو ما يتيح للأفلام العربية الوصول إلى جمهور أوسع، وفتح مساحات جديدة للحوار والتبادل الفني عبر السينما.

وبهذا التتويج، احتفلت سلاف فواخرجي بإنجاز مزدوج في مهرجان قازان السينمائي الدولي، بعد أن جمعت بين جائزة أفضل ممثلة عن أدائها في «أرض الملائكة» وجائزة أفضل فيلم للعمل نفسه، لتواصل حضورها في المشهد السينمائي الدولي، وتضيف محطة جديدة إلى مسيرتها الفنية.

النجمة السورية سلاف فواخرجي اخبار الفن نجوم الفن

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