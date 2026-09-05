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سلاف فواخرجي تعلن عن عرض أرض الملائكة في مهرجاني السليمانية وقازان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلاف فواخرجي تعلن عن عرض أرض الملائكة في مهرجاني السليمانية وقازان

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
أوركيد سامي

شاركت  الفنانة السورية سلاف فواخرجي   جمهورها أن فيلمها أرض الملائكة يواصل المشاركة في المهرجانات السينمائية

يشارك فيلم أرض الملائكة  في الفعاليات السينمائية الدولية، حيث يشارك»،  في مهرجاني قازان السينمائي الدولي في روسيا يوم السبت والسليمانية السينمائي الدولي في كردستان العراق،  في شهر سبتمبر

وشاركت سلاف فواخرجي عبر خاصية القصص القصيرة «ستوري» على حساباتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تفاصيل عروض فيلم «أرض الملائكة» ضمن فعاليات المهرجانين، مؤكدة على استمرار حضور العمل في عدد من التظاهرات السينمائية الدولية.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم «أرض الملائكة» ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين من مهرجان قازان السينمائي الدولي في روسيا، وذلك يوم السبت 5 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ليواصل الفيلم جولته بين المهرجانات السينمائية الدولية.

كما يشارك الفيلم ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان السليمانية السينمائي الدولي، الذي يقام في كردستان العراق، حيث من المقرر عرضه يوم 11 سبتمبر في سينما سيتي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وحرصت سلاف فواخرجي على الترويج لعروض الفيلم من خلال حساباتها الرسمية على «إنستجرام»، حيث نشرت مواعيد وأماكن عرض «أرض الملائكة»، في خطوة تعكس اهتمامها بمشاركة جمهورها تفاصيل مشاركات العمل في المحافل السينمائية المختلفة.

ويأتي حضور «أرض الملائكة» في مهرجان قازان السينمائي الدولي ومهرجان السليمانية السينمائي الدولي، ليمنح الفيلم فرصة للقاء جمهور جديد من محبي السينما، إلى جانب التواجد في تظاهرات تجمع عددًا من صناع الأفلام والفنانين والنقاد والمهتمين بالفن السابع من دول وثقافات مختلفة.

وتواصل سلاف فواخرجي من خلال «أرض الملائكة» حضورها السينمائي إلى جانب مسيرتها الفنية التي تمتد بين السينما والدراما التلفزيونية، فضلًا عن مشاركاتها في عدد من الفعاليات والمهرجانات الفنية العربية والدولية.

ومن المنتظر أن يلتقي «أرض الملائكة» بجمهوره في محطتين سينمائيتين جديدتين؛ الأولى في روسيا يوم السبت 5 سبتمبر في تمام الرابعة عصرًا ضمن مهرجان قازان السينمائي الدولي الثاني والعشرين، والثانية في كردستان العراق يوم 11 سبتمبر في تمام الخامسة مساءً داخل سينما سيتي، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان السليمانية السينمائي الدولي

النجمة السورية سلاف فواخرجي اخبار الفن نجوم الفن

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