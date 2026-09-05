تموين بني سويف: ضبط مخالفات تخفيضات وهمية وتحرير محاضر في الأسواق

نفذت إدارة التجارة الداخلية بمحافظة بني سويف حملة تموينية موسعة بالتنسيق مع مكتب موازين بني سويف، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود وتأكيد التزام المنشآت التجارية باللوائح والقوانين.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف واشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية



​وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج التالية:

​فحص شكوى محطة وقود: الانتقال العاجل لفحص شكوى مواطن وُجّهت عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشأن الادعاء بالتلاعب في كميات الوقود بأحد المحطات. وقامت مفتشة مكتب موازين بني سويف بمعايرة كاملة لجميع الطلمبات والمسدسات،

وتبين سلامة جميع الأختام وصحة المعايير وعدم وجود أي مخالفات، وتم تحرير محضر إداري يثبت الانضباط.



​ضبط التخفيضات الوهمية بالملابس الجاهزة:



التفتيش على محلات الملابس الجاهزة للتأكد من حقيقة العروض والتزامها بالإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم. وأسفر المرور عن تحرير (5) محاضر جنح ضد محلات أعلنت عن تخفيضات موسمية دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم.



​مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار: تحرير (3) محاضر جنح لعدم إعلان المنشآت عن أسعار السلع للجمهور.



​الاشتراطات الصحية:

تحرير (2) محضر جنح لعدم حمل شهادات صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية.



​تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة المحاضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

