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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: تقديم 3179 خدمة طبية ضمن قافلة مجانية بقرية علي حمودة بمركز ناصر

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، تحت إشراف د.هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بقرية علي حمودة التابعة لمركز ناصر، يومي 2 و3 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار خطة القوافل العلاجية للوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف.

جاء تنفيذ القافلة من خلال فريق الإشراف على القوافل الطبية العلاجية، برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبدالحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

ضمت القافلة 6 عيادات في 6 تخصصات طبية هي الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1073 مريضًا، مع صرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 118 تحليل دم و125 تحليل طفيليات، و8 حالات أشعة عادية، وإجراء 67 حالة موجات فوق صوتية، فضلًا عن تحويل حالة واحدة لعمل تقارير طبية ونفقة دولة، وتحويل حالتين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف والتوعية الصحية استفاد منها 160 مواطنًا، وتناولت عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والتوعية بسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ234 مواطنًا، وبلغ إجمالي الخدمات الطبية والتوعوية التي قدمتها القافلة للمواطنين 3179 خدمة.

بني سويف قافلة ببني سويف علي حمودة

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