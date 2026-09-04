بدء التسجيل بالمدرسة الرسمية الدولية في بني سويف.. الرابط الإلكتروني

وجه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، خالص الشكر والتقدير لمحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقديرًا لـسعي الوزارة المتواصل لتطوير منظومة التعليم وإتاحة نماذج تعليمية متميزة، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة لاستكمال مسيرة نجاح منظومة المدارس الرسمية الدولية والتوسع في إتاحة هذه التجربة التعليمية المتميزة بالمحافظات.

وفي هذا الإطار، أعلنت وحدة المدارس الرسمية الدولية عن افتتاح المدرسة الرسمية الدولية فرع بني سويف، وبدء التسجيل بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال FS1، إلى جانب فتح باب التحويلات، وذلك خلال الفترة من 3 سبتمبر 2026 حتى 30 سبتمبر 2026.

التسجيل متاح للمستوى الأول – مرحلة رياض الأطفال (FS1)

ويمكن التقديم من خلال الرابط الإلكتروني:

https://benisuef.ips-schools.com

التحويلات متاحة من المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال (FS2) وحتى الصف الثالث الابتدائي

ويمكن تقديم طلب التحويل من خلال الرابط الإلكتروني:

https://benisuef-transfers.ips-schools.com

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في إتاحة نماذج تعليمية متميزة أمام أبناء محافظة بني سويف، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب