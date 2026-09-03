ما كنتش عارف أعمل إيه| طفل بني سويف يروي لحظات الرعب مع والده على الطريق الصحراوي

روى الطفل محمد رجب أحمد، من محافظة بني سويف، تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشها برفقة والده أثناء عودتهما من محافظة سوهاج إلى القاهرة، بعدما تعرض الأب لوعكة صحية مفاجئة خلال قيادته السيارة على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.



وقال محمد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الرحلة بدأت بشكل طبيعي، قبل أن يتوقف والده فجأة على جانب الطريق، ويطلب منه النزول لإحضار زجاجة مياه، بعدما شعر بالعطش، إلا أن الطفل فوجئ عند عودته بأن والده أصبح في حالة إعياء شديدة، وغير قادر على الحركة أو القيام بأي شيء.

وأوضح الطفل أنه شعر بالارتباك في البداية، ولم يعرف كيف يتصرف لإنقاذ والده، خاصة أنه وجد نفسه وحيدًا في مواجهة موقف لم يعتد عليه.



وأضاف محمد أنه أبلغ الإسعاف بموقعهما، وظل على تواصل معهم، رغم أنه كان يعتقد في البداية أن صغر سنه ربما يجعل البعض لا يصدق خطورة البلاغ أو يتعامل معه باستهانة، إلا أن رجال الإسعاف استمروا في متابعته حتى تمكنوا من الوصول إليهما.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1317776466913672/