هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية

حالة من القلق سيطرت على محبي الفنانة هالة فاخر، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعرضها لأزمة قلبية ونقلها إلى أحد المستشفيات.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن تدهور الحالة الصحية للفنانة هالة فاخر، وهو ما أثار تساؤلات عديدة من جمهورها، خاصة مع عدم وجود تفاصيل واضحة في البداية حول سبب دخولها المستشفى.

حقيقة تعرض هالة فاخر لأزمة قلبية

وبحسب ما تم توضيحه من المقربين منها، فإن ما تردد بشأن تعرض هالة فاخر لأزمة قلبية غير صحيح تماما، ولا تعاني الفنانة من أزمة قلبية كما تم تداوله.

وأوضح المقربون أن هالة فاخر واجهت خلال الفترة الأخيرة مشكلة في التنفس بشكل طبيعي، وذلك نتيجة إصابتها بنزلة برد شديدة، تسببت في شعورها بالإرهاق وصعوبة في التنفس، ما استدعى الاطمئنان على حالتها الصحية داخل المستشفى.

هالة فاخر تغادر المستشفى بعد ليلة واحدة

ودخلت الفنانة هالة فاخر المستشفى لمدة 24 ساعة تقريبا، حيث خضعت للفحوصات والرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تتحسن حالتها الصحية وتغادر المستشفى.

وأكدت المعلومات المتداولة من المقربين أن حالتها أصبحت أفضل حاليا، وأنها عادت إلى منزلها بعد الاطمئنان عليها، وسط دعوات جمهورها ومحبيها لها بالشفاء ودوام الصحة.

وتأتي هذه الأزمة الصحية في ظل انتشار نزلات البرد والأعراض التنفسية بين عدد كبير من الأشخاص، وهو ما دفع المقربين من الفنانة إلى طمأنة الجمهور والتأكيد على أن حالتها مستقرة ولا صحة لما تردد بشأن تعرضها لأزمة قلبية.

وتفاعل جمهور هالة فاخر مع خبر خروجها من المستشفى، متمنين لها تمام الصحة والعافية، ومؤكدين محبتهم الكبيرة لها وحرصهم على الاطمئنان عليها.