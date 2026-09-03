الداخلية تداهم أوكار الكيف بالمحافظات وتضبط مخدرات بقيمة 128 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل – شروع فى قتل - إتجار بالمخدرات – سلاح بدون ترخيص – سرقة بالإكراه") بنطاق محافظتى "سوهاج وأسوان"، وإصابة ضابط شرطة ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (قرابة 850 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – قرابة 4 آلاف قرص مخدر ومؤثر – 118 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (128) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









