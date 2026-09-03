وزير البترول يبحث مع وزيرة التنمية الدولية الأسترالية تعزيز الشراكة في التعدين

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع الدكتورة آن علي، وزيرة المشروعات الصغيرة والتنمية الدولية والشؤون متعددة الثقافات بالحكومة الفيدرالية الأسترالية، تعزيز التعاون المصري الأسترالي في قطاع التعدين، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والشراكات بين الشركات في البلدين، وذلك على هامش مشاركة الوزير في المؤتمر الأفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة «Africa Down Under» بمدينة بيرث الأسترالية.

وتناولت المباحثات سبل الاستفادة من الخبرات الأسترالية المتميزة في صناعة التعدين، ودعم دخول الشركات الأسترالية إلى السوق المصرية، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف والتعدين ومعالجة الخامات، إلى جانب التعاون في التدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

واستعرض المهندس كريم بدوي التطورات التي يشهدها قطاع التعدين المصري، والجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار التعديني وتحويل المقومات والثروات الجيولوجية التي تتمتع بها مصر إلى فرص استثمارية ومشروعات ذات قيمة مضافة.

وأوضح وزير البترول أن الدولة نفذت حزمة من الإجراءات لتيسير أعمال المستثمرين وتعزيز تنافسية القطاع، من بينها تبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف غير التشغيلية، وتحسين إتاحة البيانات الجيولوجية، وتطبيق نظام الشباك الواحد، وإطلاق نظام المزايدات المفتوحة، إلى جانب تطوير الإطار المؤسسي للقطاع من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية للتعدين والصناعات التعدينية.

وأكد المهندس كريم بدوي أن مصر تستهدف بناء نموذج تعديني أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، لا يقتصر على استخراج الخامات، وإنما يمتد إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال التوسع في أنشطة المعالجة والتصنيع والخدمات التعدينية، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ويفتح مجالات أوسع أمام المستثمرين.

كما تناول اللقاء فرص الترويج للفرص الاستثمارية التعدينية المصرية لدى مجتمع الأعمال الأسترالي، والاستفادة من القدرات والخبرات التي تتمتع بها الشركات الأسترالية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، في تنفيذ أنشطة الاستكشاف وتطوير المشروعات التعدينية.

وأكد وزير البترول حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على توسيع قاعدة الشراكات الدولية في قطاع التعدين، واستقطاب استثمارات وخبرات جديدة إلى مصر، خاصة من الشركات الأسترالية التي تمتلك خبرات متقدمة في مختلف مراحل الصناعة التعدينية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحركًا مكثفًا للتعريف بالفرص الاستثمارية المصرية وفتح قنوات مباشرة مع المستثمرين العالميين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة آن علي أهمية تعزيز التعاون مع مصر في قطاع التعدين، ودعم التواصل بين مجتمع الأعمال والشركات في البلدين، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يدعم ترجمة الفرص المتاحة إلى شراكات ومشروعات فعلية، ويعزز حضور الاستثمارات والخبرات الأسترالية في قطاع التعدين المصري.