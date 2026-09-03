مرموش في قائمة الأغلى.. تعرف على صفقات مانشستر سيتي منذ يناير 2025

كشفت شبكة ترانسفير ماركت العالمية عن قائمة أغلى صفقات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي منذ يناير 2025 والتي شهدت تواجد الدولي المصري عمر مرموش ضمن أغلى التعاقدات التي أبرمها النادي خلال هذه الفترة.

واحتل عمر مرموش المركز الرابع في قائمة أغلى صفقات مانشستر سيتي منذ يناير 2025 بعدما انضم إلى الفريق قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو في صفقة شكلت دعما قويا للخط الهجومي للفريق.

وانضم مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2025، عقب تألقه اللافت مع آينتراخت فرانكفورت حيث قدم مستويات مميزة على الصعيد التهديفي إلى جانب قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

إنزو فرنانديز على رأس القائمة

وتصدر الأرجنتيني إنزو فرنانديز قائمة أغلى صفقات مانشستر سيتي منذ يناير 2025 بقيمة انتقال بلغت 145 مليون يورو يليه الإنجليزي إليوت أندرسون في المركز الثاني بقيمة 135 مليون يورو.

وجاء الفرنسي أيوب بوعدي في المركز الثالث بقيمة 95 مليون يورو ثم عمر مرموش رابعًا بقيمة 75 مليون يورو.

وحل الغاني أنطوان سيمينيو في المركز الخامس بقيمة 72 مليون يورو يليه السنغالي إليمان ندياي بـ70 مليون يورو.

وفي المركز السابع جاء الإسباني نيكو جونزاليس بقيمة 60 مليون يورو، بينما احتل الهولندي تيجاني ريندرز المركز الثامن بـ55 مليون يورو.

وضمت القائمة أيضًا الأوزبكي عبد القادر خوسانوف في المركز التاسع بقيمة 40 مليون يورو والبرازيلي ألان في المركز العاشر بـ37.5 مليون يورو ثم مواطنه فيتور ريس بقيمة 37 مليون يورو.

وجاء الجزائري ريان آيت نوري في المركز الثاني عشر بقيمة 36.8 مليون يورو بينما احتل الفرنسي ريان شرقي المركز الثالث عشر بقيمة 36.5 مليون يورو.

مرموش بين كبار صفقات السيتي

واحتل الإنجليزي جيمس ترافورد المركز الرابع عشر بقيمة 31.2 مليون يورو فيما جاء الإيطالي جانلويجي دوناروما في المركز الخامس عشر بقيمة 30 مليون يورو.

وتبرز القائمة القيمة الكبيرة التي مثلتها صفقة عمر مرموش بالنسبة إلى مانشستر سيتي بعدما جاء المهاجم المصري في المركز الرابع بين أغلى تعاقدات النادي منذ يناير 2025 متفوقا على عدد من الصفقات البارزة التي أبرمها الفريق خلال الفترة نفسها.

وكان مرموش قد خاض تجربة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انتقاله إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026 على سبيل الإعارة مع وجود بند للشراء.