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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: القمة المصرية-الصينية توثّق مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

النائبة سجى عمرو هندى
النائبة سجى عمرو هندى

أكدت النائبة سجى عمرو هندى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن القمة الرئاسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني "شي جينبينج" في القاهرة، يُمثل وثيقة سياسية وتنموية شديدة الأهمية، تعكس عمق التوافق والرؤية المتكاملة بين البلدين بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأوضحت النائبة في تصريحاتها، أن التوافق الرئاسي على دفع بناء "المجتمع المصري الصيني للمستقبل المشترك" يُترجم عملياً محورية دور البلدين في محيطهما الإقليمي والدولي. 

ولفتت إلى أن إشارة البيان الصريحة لإدراك الصين للأهمية الحيوية لنهر النيل بوصفه شريان الحياة لمصر، ودعم حقها المشترك والمشروع في حماية أمنها المائي والغذائي، تُعد الموقف السياسي الأبرز الذي يؤكد استيعاب الشريك الصيني للشواغل الجوهرية للأمن القومي المصري، مقابل الالتزام المصري الثابت والراسخ بمبدأ "الصين الواحدة".

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أن البنود الاقتصادية والتنموية في البيان المشترك وضعت إطاراً تنفيذياً واضحاً لنقل العلاقات إلى آفاق صناعية وتكنولوجية غير مسبوقة؛ خاصة ما يتعلق بمواءمة رؤية مصر 2030 مع مبادرة الحزام والطريق. وأضافت أن التركيز على توطين صناعات المستقبل في مصر — كـ السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وأشباه الموصلات — سيسهم بصورة مباشرة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي محوري للصناعة والخدمات اللوجستية يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.

 تجديد اتفاقية تبادل العملات المحلية وزيادة قيمتها

وعلى الصعيد المالي والتجاري، ثمنت النائبة سجى عمرو هندى ما تضمنه البيان حول تجديد اتفاقية تبادل العملات المحلية وزيادة قيمتها، والتجهيز لاتفاقية "الحصاد المبكر" لتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مؤكدة أن هذه الخطوات تمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر وتدعم العملات الوطنية في المعاملات التجارية بين دول الجنوب العالمي.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تتابع باهتمام بالغ مخرجات هذا البيان المشترك والتوجيهات الرئاسية بعقد اللجنة الحكومية المشتركة في أقرب وقت، مشددة على أن البرلمان المصري سيوفر كافة أشكال الدعم التشريعي والتنسيقي لضمان تحويل هذه التوافقات إلى مشاريع برامجية ملموسة تعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

النائبة سجى عمرو هندى العلاقات الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الصيني النواب

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