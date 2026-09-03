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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد استهداف المطار الألماني .. بريطانيا تعلن استدعاء القائم بالأعمال الروسي لديها

بريطانيا
بريطانيا
محمود نوفل

أعلنت السلطات البريطانية إستدعاء القائم بالأعمال الروسي لديها؛ احتجاجا على محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيج في ألمانيا.

وفي وقت لاحق من اليوم ، كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قرارات سلطات موسكو ضد ألمانيا ردا على إغلاق السلطات الألمانية للبيت الروسي في برلين .

وقال لافروف  خلال كلمة ألقاها في محاضرات نظمتها جمعية "زنانيه" (المعرفة) على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية أن القرارات تتمثل في إغلاق فروع معهد غوته في موسكو وبطرسبورغ ويكاترينبورغ .


واضاف لافروف  "هنا للألمان فروع لمعهد غوته. في موسكو، وبطرسبورغ ويكاترينبورغ. بالطبع، ستُغلق هذه الفروع بعد طرد مركزنا الثقافي من هناك (من برلين). وإلا، فلن نحترم أنفسنا. لقد اتخذوا عمدا خطوة، تعني إنهاء وجودهم الثقافي في روسيا، وهو الوجود الذي ظل قائما رغم كل التقلبات الأوكرانية في علاقاتنا مع الغرب".

وتابع لافروف: "عثروا على مسيرة محطمة في مطار لايبزيغ بألمانيا، وقرروا أنها مشابهة، لا يمكنهم تأكيد ذلك، لتلك التي تستخدمها روسيا. وبناء على هذا الافتراض، قرروا إغلاق آخر قنصلية عامة متبقية في بون وبيتنا الروسي في برلين وكذلك أمرت موظفي هاتين المؤسستين بمغادرة ألمانيا ".

بريطانيا روسيا مطار لايبزيج ألمانيا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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