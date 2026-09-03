بعد إغلاق البيت الروسي في برلين.. إجراءات روسية قاسية بحق ألمانيا

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قرارات سلطات موسكو ضد ألمانيا ردا على إغلاق السلطات الألمانية للبيت الروسي في برلين .

وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في محاضرات نظمتها جمعية "زنانيه" (المعرفة) على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية أن القرارات تتمثل في إغلاق فروع معهد غوته في موسكو وبطرسبورغ ويكاترينبورغ .



واضاف لافروف "هنا للألمان فروع لمعهد غوته. في موسكو، وبطرسبورغ ويكاترينبورغ. بالطبع، ستُغلق هذه الفروع بعد طرد مركزنا الثقافي من هناك (من برلين). وإلا، فلن نحترم أنفسنا. لقد اتخذوا عمدا خطوة، تعني إنهاء وجودهم الثقافي في روسيا، وهو الوجود الذي ظل قائما رغم كل التقلبات الأوكرانية في علاقاتنا مع الغرب".

وتابع لافروف: "عثروا على مسيرة محطمة في مطار لايبزيغ بألمانيا، وقرروا أنها مشابهة، لا يمكنهم تأكيد ذلك، لتلك التي تستخدمها روسيا. وبناء على هذا الافتراض، قرروا إغلاق آخر قنصلية عامة متبقية في بون وبيتنا الروسي في برلين وكذلك أمرت موظفي هاتين المؤسستين بمغادرة ألمانيا ".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون والبيت الروسي للعلوم والثقافة في برلين، في خطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات عقابية اتخذتها برلين ضد موسكو على خلفية الصراع في أوكرانيا، وتشمل أيضا تقليص وجود البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا.