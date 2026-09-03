قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة في الدوري المصري
الصين تجري مسحا للمياه شرق تايوان وتؤكد أهميته للتخطيط وإدارة الموارد
تصل إلى 650 ألف جنيه.. أسعار الحج السياحي2027 وموعد التقديم
بيان يمني عاجل بعد استهداف الحوثي لمديريات الساحل الغربي بـ 14 صاروخا باليستيا
الطقس اليوم.. سحب متفرقة تغطي القاهرة الكبرى ونشاط رياح بأغلب الأنحاء
أكثر من 3 آلاف وفاة.. إيبولا يضرب الكونغو بقوة غير مسبوقة
موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
رسمياً .. بدء الدراسة لطلاب المدارس الدولية الأحد
استشهاد شاب وطفل خلال هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية المغير
لبنان يفكك شبكة لتهريب مقاتلين من سوريا.. أسلحة ومتفجرات بحوزة الموقوفين
عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد إغلاق البيت الروسي في برلين.. إجراءات روسية قاسية بحق ألمانيا

روسيا وألمانيا
روسيا وألمانيا
محمود نوفل

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قرارات سلطات موسكو ضد ألمانيا ردا على إغلاق السلطات الألمانية للبيت الروسي في برلين .

وقال لافروف  خلال كلمة ألقاها في محاضرات نظمتها جمعية "زنانيه" (المعرفة) على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية أن القرارات تتمثل في إغلاق فروع معهد غوته في موسكو وبطرسبورغ ويكاترينبورغ .


واضاف لافروف  "هنا للألمان فروع لمعهد غوته. في موسكو، وبطرسبورغ ويكاترينبورغ. بالطبع، ستُغلق هذه الفروع بعد طرد مركزنا الثقافي من هناك (من برلين). وإلا، فلن نحترم أنفسنا. لقد اتخذوا عمدا خطوة، تعني إنهاء وجودهم الثقافي في روسيا، وهو الوجود الذي ظل قائما رغم كل التقلبات الأوكرانية في علاقاتنا مع الغرب".

وتابع لافروف: "عثروا على مسيرة محطمة في مطار لايبزيغ بألمانيا، وقرروا أنها مشابهة، لا يمكنهم تأكيد ذلك، لتلك التي تستخدمها روسيا. وبناء على هذا الافتراض، قرروا إغلاق آخر قنصلية عامة متبقية في بون وبيتنا الروسي في برلين وكذلك أمرت موظفي هاتين المؤسستين بمغادرة ألمانيا ".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون والبيت الروسي للعلوم والثقافة في برلين، في خطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات عقابية اتخذتها برلين ضد موسكو على خلفية الصراع في أوكرانيا، وتشمل أيضا تقليص وجود البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا.

روسيا ألمانيا البيت الروسي في برلين معهد غوته في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مسيرة محطمة في مطار لايبزيغ بألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

الدواجن

هتشتريها بكام بُكره؟.. صعود أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

عموتة

الدوري الممتاز| عموتة يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة

مشغولات ذهبية

عكس الاتجاه.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد صدور البيانات الأمريكية

إدريس حامد، لاعب إي إس بورت الجيبوتي

هزمتهم منذ سنوات.. قائد بطل جيبوتي يتحدى الزمالك قبل موقعة أبطال إفريقيا|خاص

ترشيحاتنا

الحالة المرورية

خريطة الازدحام.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم

المنشور

خلافات الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل إستيلاء شخص على منزل آخر بالمنوفية

غرق سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بيرفعوها بالونش.. نجاة ركاب سيارة ملاكي سقطت في مياه ترعة بطريق السنطة - زفتى

بالصور

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة فى عيد ميلادها

بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها

نسخة منها.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

لأول مرة في تاريخها.. رنج روفر 2027 تدخل عصر الكهرباء بقوة 542 حصانا

رنج روفر الكهربائية
رنج روفر الكهربائية
رنج روفر الكهربائية

البطاطا تحميك من أمراض عديدة.. تعرف عليها

البطاطا تحميك من أمراض عديدة
البطاطا تحميك من أمراض عديدة
البطاطا تحميك من أمراض عديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد