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استشهاد شاب وطفل خلال هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية المغير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد شاب وطفل خلال هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية المغير

شهداء فلسطين - ارشيفية
شهداء فلسطين - ارشيفية
القسم الخارجي

استشهد شاب وطفل فلسطينيان، خلال هجوم شنه مستوطنون برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية المغير، شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن الهجوم تخلله إطلاق نار، فيما تعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مع عدد من الإصابات، قبل نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال والمستوطنين اقتحموا مناطق وسط القرية، بالقرب من المسجد الكبير، وهاجموا منزلين، وسط توتر ومواجهات في المكان.

وبحسب رئيس مجلس قروي المغير، فإن الشابين اللذين لقيا حتفهما هما **عمر محمد نعسان وخليل أبو عليا، وكلاهما يبلغ 19 عامًا**، وذلك عقب الهجوم الذي شارك فيه مستوطنون برفقة قوات الاحتلال. كما أشارت المصادر إلى أن المهاجمين اعتدوا على منازل في القرية، وسرقوا عددًا من الأغنام.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد الاعتداءات التي تشهدها قرية المغير ومناطق أخرى في الضفة الغربية، حيث تتكرر هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتزامن مع اقتحامات وعمليات عسكرية إسرائيلية.

مستوطنون شرق مدينة رام الله قرية المغير الصحة الفلسطينية إطلاق نار

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