14 صاروخًا في هجوم واحد.. الحوثيون يكثفون ضرباتهم على الساحل الغربي لليمن

أعلنت القوات الحكومية اليمنية في الساحل الغربي أن جماعة الحوثيين أطلقت 14 صاروخًا باليستيًا باتجاه مدينتي المخا والخوخة، في تصعيد جديد على جبهات القتال الواقعة بمحافظتي تعز والحديدة غربي البلاد.

وقالت القوات الحكومية إن الصواريخ استهدفت مناطق في الساحل الغربي، في هجوم يأتي وسط تزايد وتيرة الضربات الحوثية على مواقع القوات الحكومية والمنشآت الحيوية والمناطق السكنية في المنطقة.

ولم تتضح على الفور طبيعة الأضرار الناجمة عن الهجوم أو ما إذا كان قد أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، كما لم يصدر حتى الآن إعلان حوثي رسمي يؤكد إطلاق الصواريخ الـ14 أو يوضح طبيعة الأهداف التي استهدفها الهجوم.

ويأتي التصعيد الأخير بعد سلسلة هجمات صاروخية شهدها الساحل الغربي خلال أغسطس. ففي 27 أغسطس، أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن الحوثيين أطلقوا أربعة صواريخ باليستية باتجاه ميناء المخا ومدينة الخوخة، أصاب ثلاثة منها ميناء المخا، بينما سقط الرابع داخل مدينة الخوخة.

كما سبق أن أعلنت القوات الحكومية عن هجمات أخرى بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مناطق بين المخا والخوخة، ما دفع القوات الموالية للحكومة إلى تنفيذ عمليات عسكرية للرد على القصف الحوثي في عدد من قطاعات الساحل الغربي.