أسهل طريقة لوصفة البيض التركية

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك،اسهل طريقة لوصفة البيض التركية…
اسهل طريقة لوصفة البيض التركية…
مكون الوصفة.
- 1 بصلة
- 1 فلفل أحمر
- 1 فلفل أخضر
- 3 طماطم
- 5 بيضات ل
- جبنة موزاريلا مبشورة
- زيت الزيتون
- ملح
- مردقوش
- بابريكا
طريقة التحضير …
- اطهي البيض في كمية وفيرة من الماء المغلي لمدة 12 دقيقة.
- في مقلاة بها القليل من الزيت، اقلي الخضار المقطعة حتى تنضج. يتبل بالملح والفلفل.
- بعد أن تنضج الخضار، ضعي شرائح الطماطم فوقها ورشي القليل من الجبن المبشور والأوريجانو.
- يُقشر البيض ويُقطع إلى نصفين بشكل طولي، ثم يُوضع على شرائح الطماطم. رشي القليل من الفلفل الحلو ثم وزعي طبقة جيدة من الجبن المبشور.
- يُغطى ويُطهى لمدة 10 دقائق على نار خفيفة أو حتى تذوب الجبنة.
- يُزيّن بقليل من الأوريجانو ويُقدم.