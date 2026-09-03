أسهل طريقة لوصفة البيض التركية

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك،اسهل طريقة لوصفة البيض التركية…

اسهل طريقة لوصفة البيض التركية…



مكون الوصفة.

- 1 بصلة

- 1 فلفل أحمر

- 1 فلفل أخضر

- 3 طماطم

- 5 بيضات ل

- جبنة موزاريلا مبشورة

- زيت الزيتون

- ملح

- مردقوش

- بابريكا



طريقة التحضير …



- اطهي البيض في كمية وفيرة من الماء المغلي لمدة 12 دقيقة.

- في مقلاة بها القليل من الزيت، اقلي الخضار المقطعة حتى تنضج. يتبل بالملح والفلفل.

- بعد أن تنضج الخضار، ضعي شرائح الطماطم فوقها ورشي القليل من الجبن المبشور والأوريجانو.

- يُقشر البيض ويُقطع إلى نصفين بشكل طولي، ثم يُوضع على شرائح الطماطم. رشي القليل من الفلفل الحلو ثم وزعي طبقة جيدة من الجبن المبشور.

- يُغطى ويُطهى لمدة 10 دقائق على نار خفيفة أو حتى تذوب الجبنة.

- يُزيّن بقليل من الأوريجانو ويُقدم.