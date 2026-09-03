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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسهل طريقة لوصفة البيض التركية

اسهل طريقة لوصفة البيض التركية…
اسهل طريقة لوصفة البيض التركية…
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك،اسهل طريقة لوصفة البيض التركية…

 

اسهل طريقة لوصفة البيض التركية…


مكون الوصفة.
- 1 بصلة
- 1 فلفل أحمر
- 1 فلفل أخضر
- 3 طماطم
- 5 بيضات ل
- جبنة موزاريلا مبشورة
- زيت الزيتون
- ملح
- مردقوش
- بابريكا


طريقة التحضير


- اطهي البيض في كمية وفيرة من الماء المغلي لمدة 12 دقيقة.
- في مقلاة بها القليل من الزيت، اقلي الخضار المقطعة حتى تنضج. يتبل بالملح والفلفل.
- بعد أن تنضج الخضار، ضعي شرائح الطماطم فوقها ورشي القليل من الجبن المبشور والأوريجانو.
- يُقشر البيض ويُقطع إلى نصفين بشكل طولي، ثم يُوضع على شرائح الطماطم. رشي القليل من الفلفل الحلو ثم وزعي طبقة جيدة من الجبن المبشور.
- يُغطى ويُطهى لمدة 10 دقائق على نار خفيفة أو حتى تذوب الجبنة.
- يُزيّن بقليل من الأوريجانو ويُقدم.

اسهل طريقة لوصفة البيض التركية… وصفة البيض التركية طريقة لوصفة البيض التركية

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أسهل طريقة لوصفة البيض التركية

اسهل طريقة لوصفة البيض التركية…
اسهل طريقة لوصفة البيض التركية…
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