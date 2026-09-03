أمير هشام: الزمالك سيفتح تحقيقًا مع بيزيرا حال عودته للقاهرة

أكد الإعلامي أمير هشام، أنه لازال هناك تضارب واضح بشأن موقف خوان بيزيرا لاعب فريق الزمالك من العودة إلى القاهرة والانضمام للفريق، موضحًا أن كل الاحتمالات واردة، وهناكنسبة ضعيفة لعودة اللاعب البرازيلي وتقديم الاعتذار.

خوان بيزيرا

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة modern mti الفضائية: كل شئ وارد في ملف بيزيرا وإمكانية عودته للقاهرة خلال الأيام المقبلة، ولا يمكن الجزم بذلك، ولو عاد اللاعب سيكون هناك تحقيق رسمي مع بيزيرا، وكل الأمور في الجلسة وقتها ستكون موثقة، حتى يضمن النادي حقوقه.

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وأضاف: الأخبار من داخل الزمالك تقول أن هناك احتمالات لعودة اللاعب خلال الأسبوع المقبل، لكن لم يتم التأكيد على ذلك، وهو يتبع سياسة "النفس الطويل".

وزاد: غلق باب القيد في الإمارات يوم ديسمبر.. ولذلك من الوارد أن يعود اللاعب، لكن في النهاية سيقوم النادي ببيعه، لكنه سيكون "منتصرًا" عندما يعود ويلتزم في التدريبات، وفي الحالة سيكون نادي الزمالك هو صاحب النفس الأطول.