الهلال الأحمر يتواجد بمستشفيات الطور وشرم الشيخ ويقدم الدعم النفسي والإغاثي لأسر الضحايا

واصلت فرق الهلال الأحمر المصري فرع جنوب سيناء استجابتها لحادث انقلاب أتوبيس على طريق «دهب – نويبع»، من خلال التواجد بمستشفى مجمع الفيروز بمدينة الطور ومستشفى شرم الشيخ الدولي، لمتابعة أوضاع المصابين وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسر الضحايا.

وقدمت الفرق خدمات الدعم النفسي والمساندة الإنسانية للمصابين وذويهم، إلى جانب توزيع المساعدات الإغاثية وتوفير أوجه الدعم اللازمة، وفقا للاحتياجات الميدانية.

وتأتي استجابة الهلال الأحمر المصري وفقًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، وفي إطار دوره كجهاز مساند لسلطات الدولة في أوقات السلم والأزمات، وحرصه على مساندة المصابين وأسر الضحايا وتقديم الدعم الإنساني والنفسي لهم خلال الظروف الطارئة.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري وجميع العاملين والمتطوعين بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.