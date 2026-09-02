بعد صدور بيانات أمريكية| أسعار الذهب تعاود الصعود مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 بمصر

عاودت أسعار الذهب الارتفاع مساء تعاملات اليوم الاربعاء 2-9-2026، بعد ظهور بيانات الوظائف الأمريكية.

ووفقا للبيانات، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 38 ألف وظيفة فقط في شهر أغسطس 2026، وهو مستوى أقل من التوقعات وأبطأ وتيرة نمو منذ شهر يناير.

عززت هذه البيانات المؤكدة لتباطؤ سوق العمل التوقعات بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساراً أكثر حذراً أو مرونة بخصوص خفض أسعار الفائدة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاربعاء، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4376 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5383 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وواصل سعر الذهب عيار 21 تراجعه ليسجل 6280 جنيهًا، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7177 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الاربعاء، 50.240 جنيه.