قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنتصار السيسي تعرب عن سعادتها باستقبال قرينة الرئيس الصيني
تجريبيا.. كاف يقرر تطبيق الفار في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا
منى زكي في مواجهة أزمة قضائية.. الحجز على أموالها وبيان رسمي يكشف تفاصيل القضية| القصة الكاملة
تشكيل مودرن سبورت ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا بالقوة الضاربة ضد مودرن سبورت في الدوري المصري
الزمالك يعقد الاجتماع الفني لمواجهة بطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا غدًا
مضيق ترامب بدلا من هرمز.. الرئيس الأمريكي يطلق تصريحا مثيرا بشأن الممر المائي الإستراتيجي
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يصطحبان رئيس الصين وقرينته في جولة تفقدية بالمتحف المصري الكبير
متى ينتهي حق اللجوء في مصر؟.. القانون يحدد 8 حالات حاسمة
«الأعلى للإعلام»: بدء مراجعة عقود برامج الإنتاج المشترك وتصاريح الظهور الإعلامي لمeقدميها
بمخصصات 60 مليار جنيه.. وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان متابعة مشروعات القطاع الصحي
وزير الأوقاف السوري: تحديات الأسرة تتجاوز كل المجتمعات.. وتتطلب تعاونا عابرا للحدود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد صدور بيانات أمريكية| أسعار الذهب تعاود الصعود مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 بمصر

الذهب
الذهب
آية الجارحي

عاودت أسعار الذهب الارتفاع مساء تعاملات اليوم الاربعاء 2-9-2026، بعد ظهور بيانات الوظائف الأمريكية.

ووفقا للبيانات، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 38 ألف وظيفة فقط في شهر أغسطس 2026، وهو مستوى أقل من التوقعات وأبطأ وتيرة نمو منذ شهر يناير.

عززت هذه البيانات المؤكدة لتباطؤ سوق العمل التوقعات بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساراً أكثر حذراً أو مرونة بخصوص خفض أسعار الفائدة

أسعار الذهب اليوم  الأربعاء 

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاربعاء، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4376 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5383 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب عيار 21

وواصل سعر الذهب عيار 21 تراجعه ليسجل 6280 جنيهًا،  بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7177 جنيها للشراء. 

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الاربعاء، 50.240 جنيه.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب بيانات الوظائف الأمريكية أسعار الفائدة سعر الذهب عالميًا بورصة الذهب مباشر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

ترشيحاتنا

ما تبقي من ضحايا أتوبيس نويبع

فاكهة لم تُؤكل وأحذية بلا أصحاب.. متعلقات الضحايا تروي مأساة أتوبيس نويبع

محافظة سوهاج

351 حاجا.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء قرعة الحج

ارشيفيه

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بقرية المخزن بالدقهلية

بالصور

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد