سياحة النواب: التعاون مع الصين فرصة لزيادة أعداد السائحين وتطوير الفنادق والمنتجعات بمصر

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية تعزيز التعاون بين مصر والصين في قطاع السياحة، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تمثل دفعة قوية لفتح آفاق جديدة للشراكة في هذا القطاع الحيوي.

وقالت النائبة في تصريحات لها اليوم: الاتفاق على زيادة عدد السائحين الصينيين الوافدين إلى مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تنويع الأسواق المصدرة للسياحة، خاصة في ظل ما تتمتع به الصين من كثافة سكانية وقوة شرائية عالية، واهتمام متزايد بالوجهات التاريخية والثقافية.

وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن التعاون مع الجانب الصيني لا يقتصر على جذب السياح فقط، بل يمتد ليشمل دعم الاستثمارات في مجال إنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية، ونقل الخبرات الصينية في إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في رفع الطاقة الفندقية وجودة الخدمات المقدمة.

تعزيز التعاون بين مصر والصين

وشددت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، على وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، ضرورة تسهيل حركة الطيران المباشر بين البلدين، وتقديم حوافز للمستثمرين الصينيين للدخول في مشروعات سياحية جديدة في المدن الساحلية والوجهات التاريخية.

وأكدت النائبة، أن الشراكة مع الصين في السياحة تأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم العوائد من هذا القطاع، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية جاذبة على مدار العام.