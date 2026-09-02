قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يعقد الاجتماع الفني لمواجهة بطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا غدًا
مضيق ترامب بدلا من هرمز.. الرئيس الأمريكي يطلق تصريحا مثيرا بشأن الممر المائي الإستراتيجي
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يصطحبان رئيس الصين وقرينته في جولة تفقدية بالمتحف المصري الكبير
متى ينتهي حق اللجوء في مصر؟.. القانون يحدد 8 حالات حاسمة
«الأعلى للإعلام»: بدء مراجعة عقود برامج الإنتاج المشترك وتصاريح الظهور الإعلامي لمeقدميها
بمخصصات 60 مليار جنيه.. وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان متابعة مشروعات القطاع الصحي
وزير الأوقاف السوري: تحديات الأسرة تتجاوز كل المجتمعات.. وتتطلب تعاونا عابرا للحدود
السيدة انتصار السيسي تستقبل قرينة الرئيس الصيني وتؤكد عمق الروابط التاريخية بين البلدين
طارق رضوان: قمة القاهرة بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ شراكة استراتيجية
بسبب رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
برلماني: زيارة الرئيس الصيني تعزز فرص التصنيع والتصدير وتدعم الاقتصاد
وكيل الأزهر: لا مساس بمناهج العلوم الشرعية والعربية في البكالوريا الأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة لشراكة استراتيجية تدعم الاقتصاد والتنمية

الرئيس السيسي ونظيره الصيني
الرئيس السيسي ونظيره الصيني
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تعكس عمق العلاقات التي تربط القاهرة وبكين، وتؤكد حرص قيادتي البلدين على الانتقال بهذه العلاقات إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم مسارات التنمية في الدولتين.

زيارة الرئيس الصيني لمصر

وقال النائب محمد حمزة إن قوة العلاقات المصرية الصينية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تفرض توسيع مجالات الشراكة لتشمل مزيدًا من الاستثمارات والتبادل التجاري والصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يتواكب مع احتياجات الاقتصاد المصري وأهداف الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن مصر تنظر إلى علاقاتها مع الصين باعتبارها شراكة استراتيجية ذات أبعاد متعددة، لا تقتصر على الملفات السياسية، وإنما تمتد إلى التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة تمثل إحدى أهم ثمار العلاقات القوية بين البلدين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الموقع الجغرافي لمصر وما تمتلكه من موانئ وممرات ومناطق اقتصادية يجعلها شريكًا محوريًا في حركة التجارة العالمية، وهو ما يمنح التعاون مع الصين فرصًا واسعة لدعم قطاع اللوجستيات والصناعة والنقل والطاقة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المصرية في خدمة الأسواق الأفريقية والإقليمية.

وأضاف أن تعزيز الشراكة المصرية الصينية يمكن أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، فضلًا عن دعم الصناعة المحلية وزيادة فرص العمل، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأكد النائب محمد حمزة أن مصر خلال السنوات الأخيرة نجحت في بناء سياسة خارجية تقوم على الانفتاح وتعدد الشراكات، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الدولية ويحافظ على استقلالية القرار المصري، مشددًا على أن العلاقات المتوازنة مع مختلف القوى الدولية تمثل عنصر قوة للدولة المصرية.

ولفت إلى أن التعاون المصري الصيني يمتلك كذلك مساحة مهمة في ملفات التكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة والبنية التحتية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد توسيع نطاق التعاون العملي وتحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات اقتصادية وتنموية ملموسة.

وشدد أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية على أهمية البعد الشعبي والثقافي في العلاقات بين البلدين، موضحًا أن التواصل بين الشعوب وتبادل الخبرات والمعارف يسهمان في بناء جسور أكثر قوة واستدامة، ويمنحان العلاقات الثنائية قاعدة أوسع تتجاوز الأطر الرسمية.

وقال محمد حمزة: «العلاقات المصرية الصينية أمام فرصة حقيقية للانطلاق إلى مرحلة أكثر قوة، ومصر بما تمتلكه من موقع وإمكانات وسوق واعدة قادرة على أن تكون شريكًا رئيسيًا في المزيد من المشروعات والاستثمارات، بما يحقق مكاسب متبادلة ويدعم الاقتصاد الوطني».

وأكد أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تمثل رسالة واضحة بأن الشراكة بين القاهرة وبكين تمتلك مقومات الاستمرار والنمو، وأن البلدين قادران على بناء نموذج ناجح للتعاون القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بما يخدم التنمية والاستقرار ويفتح مجالات جديدة أمام الأجيال المقبلة.

واختتم النائب محمد حمزة بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل التحرك وفق رؤية واضحة تستهدف تعظيم علاقاتها الدولية بما يخدم المصالح الوطنية، مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكة مع الصين يمثل إضافة مهمة إلى شبكة العلاقات الاستراتيجية التي تعمل مصر على تطويرها، ويدعم قدرتها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية في إطار الجمهورية الجديدة.

الصين الرئيس السيسي زيارة الرئيس الصينتي البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

ترشيحاتنا

وزير الشؤون الدينية بمالي

وزير الشؤون الدينية بمالي: الشريعة تمنح العمل الإفتائي مرونة لمواجهة تحديات الأسرة

رئيس الوقف السني العراقي

رئيس الوقف السني العراقي: مشكلات الأسرة اليوم لم تعد تعرف الحدود

وزير الأوقاف اليمني

وزير الأوقاف اليمني: الأسرة النواة الأولى للمجتمع.. والمحافظة على الفطرة أساس بناء الإنسان

بالصور

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد