ما سر التركيز على الطاقة وصناعة السيارات في التعاون مع الصين؟.. خبير اقتصادي يجيب

تحدث الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن سبب التركيز على الطاقة وصناعة السيارات في التعاون مع الصين، موضحًا، أن ملف الطاقة أصبح من أبرز الملفات المطروحة عالميًا في ظل التغيرات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية والعسكرية.

وأشار إلى أن البحث عن مصادر بديلة، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، أصبح ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن الاعتماد على الوقود الأحفوري بات ينطوي على تكلفة اقتصادية مرتفعة، خاصة مع التهديدات التي تتعرض لها الممرات البحرية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا مهمة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ توطين الصناعة يمثل أحد المحاور الرئيسية لمعالجة ضعف الإنتاجية وتقليص الفجوة التجارية، موضحًا أن مصر تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ورفع عدد العاملين به.

وأضاف أن نقل التكنولوجيا يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير الصناعة، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الدول التي تمتلك خبرات متقدمة، ومن بينها الصين، خاصة في قطاع صناعة السيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وأكد بلال شعيب أن الأمن والاستقرار يمثلان عاملًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى نمو حجم الاستثمارات الصينية في مصر خلال السنوات الماضية.

مصر تمتلك مقومات متعددة لجذب المستثمرين

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات متعددة لجذب المستثمرين، من بينها الموارد البشرية، والموقع الجغرافي، ووجود خارطة للفرص الاستثمارية تشمل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة والسياحة والزراعة.