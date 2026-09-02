فوز 190 حاجًا وحاجة خلال إجراء قرعة الداخلية بقنا

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، يرافقه اللواء محمد حامد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، مراسم القرعة العلنية التي أجرتها مديرية أمن قنا، لاختيار الفائزين من المتقدمين لآداء فريضة الحج بوزارة الداخلية لموسم 1448/ 2027.

جاء ذلك بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، والمواطنين المتقدمين وأسرهم من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لفضيلة الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والتي تحدث فيها عن فضل الحج وأهمية استغلال هذه الرحلة المباركة في الإنابة والإخلاص لله تعالى، مشيراً إلى الحرص على تقديم كافة أوجه التوعية والإرشاد الفقهي للحجاج، لضمان أدائهم للمناسك على أكمل وجه وبطريقة صحيحة وفق الأحكام الشرعية.

وأسفرت القرعة التي أجريت إلكترونياً باستخدام الحاسب الآلي لضمان تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين بمختلف المراكز، عن فوز 190 حاجًا وحاجة بجميع مراكز المحافظة.



ومن جانبه هنأ محافظ قنا، ضيوف الرحمن الفائزين بقرعة الحج لهذا العام، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودًا حميدًا إلى أرض الوطن، مؤكدًا أن الدولة ستوفر لهم كافة سبل الراحة وتذليل العقبات منذ مغادرتهم وحتى عودتهم بسلامة الله.