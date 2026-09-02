إزالة 73 حالة تعدٍ على مساحة 14365 مترا بمركزي قنا ودشنا

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على مواصلة جميع الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن أعمال الموجة 30 لإزالة التعديات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أراضي الدولة ومنع أي تعديات جديدة عليها.

وأسفرت جهود الحملات في مركز ومدينة قنا، تحت قيادة أشرف أنور، رئيس المركز، عن تنفيذ حملة إزالات مكبرة بقرية المحروسة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث تم تنفيذ 53 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بمساحة بلغت 10600 متر، وذلك بحضور طلعت عبد الشافي وفراج الوحش، نائبي رئيس المركز، ورمضان سالم، رئيس القرية، ضمن الجهود المتواصلة للتصدي بكل حسم للتعديات واسترداد حقوق الدولة.

وفي مركز دشنا، وتحت إشراف خالد بهيج، رئيس المركز، واصلت الأجهزة التنفيذية جهودها في تنفيذ أعمال الإزالة ضمن الموجة 30، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بإجمالي مساحة بلغت 3765 متراً، وذلك في إطار خطة التعامل الفوري مع حالات التعدي وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تأتي هذه الجهود، في إطار حرص محافظة قنا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حسم للتعديات ومخالفات البناء واسترداد حق الدولة وتطبيق القانون، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.