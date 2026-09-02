قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تطرح «نموذج القرم» للمستوطنات الإسرائيلية.. حظر التجارة على طاولة الاتحاد الأوروبي
السفارة الأردنية تتوجه إلى نويبع لنقل جثامين أردنيين توفوا في حادث الأوتوبيس
الوزراء: ضرورة التزام كليات الطب بالجامعات الخاصة بتوفير مستشفى تعليمي وتدريبي
رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب وقوع حادث نويبع بجنوب سيناء
محمد شبانة: زيارة الرئيس الصيني لمصر محطة فارقة فى العلاقات بين البلدين
وظائف شركة النيل لنقل البضائع 2026
أحمد حسن: الأهلي يؤجل ملف تجديد أشرف بن شرقي.. والأولوية لمحمد هاني وياسر إبراهيم
نائب حماة الوطن: توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية أبرز ثمار زيارة شي جين بينج لمصر
الجيش اللبناني ينفي المزاعم الإسرائيلية بالإنسحاب من جنوب البلاد
سارة سمير تحصد ذهبيتين ومصر الأولمبية تكتب المجد في تارانتو
الرئيس السيسي وشي جين بينج يرسخان الشراكة الاستراتيجية.. توسعات جديدة للمنطقة الصناعية الصينية بقناة السويس
الهلال الأحمر يوجه فرقه إلى المستشفيات لدعم مصابي انقلاب أوتوبيس جنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 73 حالة تعدٍ على مساحة 14365 مترا بمركزي قنا ودشنا

حملات إزالة بقنا
حملات إزالة بقنا
يوسف رجب

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على مواصلة جميع الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن أعمال الموجة 30 لإزالة التعديات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أراضي الدولة ومنع أي تعديات جديدة عليها.

وأسفرت جهود الحملات في مركز ومدينة قنا، تحت قيادة أشرف أنور، رئيس المركز، عن تنفيذ حملة إزالات مكبرة بقرية المحروسة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث تم تنفيذ 53 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بمساحة بلغت 10600 متر، وذلك بحضور طلعت عبد الشافي وفراج الوحش، نائبي رئيس المركز، ورمضان سالم، رئيس القرية، ضمن الجهود المتواصلة للتصدي بكل حسم للتعديات واسترداد حقوق الدولة.

وفي مركز دشنا، وتحت إشراف خالد بهيج، رئيس المركز، واصلت الأجهزة التنفيذية جهودها في تنفيذ أعمال الإزالة ضمن الموجة 30، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بإجمالي مساحة بلغت 3765 متراً، وذلك في إطار خطة التعامل الفوري مع حالات التعدي وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تأتي هذه الجهود، في إطار حرص محافظة قنا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حسم للتعديات ومخالفات البناء واسترداد حق الدولة وتطبيق القانون، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.

قنا إزالة التعديات أراضي أملاك الدولة مخالفات البناء أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

مهيب عبد الهادي

بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

حمزة عبد الكريم ورافينيا

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

عماد النحاس

المصري يُنهي مشوار عماد النحاس .. ويستقر على بديله

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

الإيجار القديم

الشقق البديلة ليست للجميع .. مفاجآت جديدة في قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزيرا “ التضامن الاجتماعي” و " التخطيط" يناقشان سبل تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

خسارة تتجاوز 16 ريالًا.. ماذا حدث لأسعار الذهب في السعودية اليوم؟!

هيئة الرقابة المالية

رئيس الرقابة المالية يعزّي أسر ضحايا الحادث المروري في نويبع ويوجه بسرعة صرف التعويضات

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

فيديو

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد