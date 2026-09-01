تعليم قنا يكرّم كشافة مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بنين لفوزهم بالمستوى الأول جمهوريًا

كرّم طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فريق الكشافة المتقدم الثانوي طلاب بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية العسكرية بنين، تقديرًا للإنجاز المتميز الذي حققه الفريق بحصوله على المستوى الأول جمهوريًا في مسابقة التفوق الكشفي والموهوبين كشفيًا على مستوى الجمهورية.

جاء التكريم تقديرًا لما قدمه الطلاب من أداء متميز يعكس مستوى التدريب والإعداد الجيد، ويؤكد ما تمتلكه مدارس محافظة قنا من طلاب موهوبين وقادرين على المنافسة وتحقيق المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

وكرّم وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، كلًا من نور الهدى سالم مديرة مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية العسكرية بنين، وهالة أبو جبل مشرفة الفريق، ومحمد بكري مسئول الكشافة بإدارة قنا التعليمية، تقديرًا لجهودهم ودورهم في دعم الفريق وإعداده وتحفيز الطلاب للوصول إلى هذا المستوى المتميز.

وأشاد سعد الدين، بالجهود المبذولة من توجيه التربية الرياضية في دعم الأنشطة الكشفية ورعاية الطلاب الموهوبين، مؤكدًا أن الأنشطة الرياضية والكشفية تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي والانضباط وتحمل المسؤولية.

كما وجّه وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لكل من محمود نجيب الموجه العام للتربية الرياضية، وحسين بلاش الموجه المركزي للكشافة، وهشام الدغيمي موجه أول التربية الرياضية بإدارة قنا التعليمية، لما بذلوه من جهود متميزة في الإشراف والتدريب والمتابعة، والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

وأكد سعدالدبن، أن حصول فريق كشافة مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية العسكرية بنين على المستوى الأول جمهوريًا يمثل إنجازًا مشرفًا لتعليم قنا، ويعكس ثمرة التعاون والتكامل بين إدارة المدرسة وتوجيه التربية الرياضية والمشرفين والطلاب، متمنيًا للفريق مزيدًا من النجاح والتفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم محافظة قنا عاليًا في مختلف المحافل والمسابقات الجمهورية.



