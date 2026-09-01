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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان: الوزارة تضع على أولوياتها الاستجابة لمطالب المواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

 عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءها الدوري مع عدد من  أعضاء مجلس النواب، وذلك للاستماع إلى مطالبهم واحتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها.

وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والسلطة التشريعية.

وأكدت وزيرة الإسكان خلال اللقاء أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، سواء المتعلقة بتنفيذ مشروعات الإسكان، أو مياه الشرب والصرف الصحي، أو الطرق في نطاق عمل الوزارة، فضلًا عن الحرص على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أهمية هذا اللقاء الدوري، كونه فرصة جيدة للاطلاع بشكل مباشر على رؤى ومطالب السادة نواب البرلمان، واحتياجات المواطنين بدوائرهم، باعتبارهم حلقة وصل مهمة مع المواطنين، والعمل على دراسة المطالب المطروحة وتحديد الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات والاحتياجات بشأن الخدمات والمرافق، حيث وجهت وزيرة الإسكان قيادات الوزارة والجهات التابعة بضرورة دراسة والعمل على تنفيذ كافة المطالب والاحتياجات التي تم طرحها خلال اللقاء، والتنسيق مع  أعضاء مجلس النواب بشأنها.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع السادة أعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ، ومتابعة ما يتم طرحه من مطالب واحتياجات، بما يسهم في دفع معدلات التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والسادة النواب، بما يضمن سرعة التعامل مع مطالب المواطنين، ودعم خطط الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.

مجلس النواب الإسكان المجتمعات العمرانية

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