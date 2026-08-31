وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات والخدمات بمدينتي قنا والمنيا الجديدتين

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ ومعدلات إنجاز عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وأعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات ونتائج الحملات بمدينتي قنا الجديدة والمنيا الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات المدن الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للمتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المشروعات والملفات الخدمية بالمدن الجديدة، مع ضرورة دفع معدلات التنفيذ، بالتوازي مع تكثيف أعمال الرقابة والتصدي للمخالفات والتعديات، بما يحافظ على موارد الدولة والاستثمارات، ويدعم توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى جودة الحياة.

وتلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في مدينة قنا الجديدة، حيث تابعت الوزيرة الأعمال الجارية بمشروع مستشفى مدينة قنا الجديدة والتجهيزات تمهيدًا للتسليم النهائي، وتبلغ سعة المستشفى 175 سريرًا، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء منها وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة، وإتمام إجراءات التسليم النهائي للمستشفى وتشغيله وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بما يضمن جاهزية المشروع للتشغيل في أقرب وقت ممكن.

كما قام المهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، بجولة ميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ وتشطيبات مسجدي «الحصان»، حيث تمت متابعة الأعمال الجارية بالمسجد المقام على مساحة نحو 2000 متر مربع بالمجاورة الثالثة بالحي الثالث.

وشملت المتابعة أعمال التشطيبات الداخلية والديكورات الإسلامية بالصحن، والواجهات الخارجية والساحات والمظلات الملحقة بالمسجد، مع التأكيد على استكمال جميع الأعمال وفق المواصفات الفنية ومعايير الجودة، وتطبيق الأكواد المعمارية الخاصة بتيسير حركة ذوي الهمم وتنفيذ المنحدرات والمصاعد المائلة «الرامبات» بالمواصفات المطلوبة.

كما تمت متابعة أعمال التشطيبات النهائية بمسجد «عباد الرحمن»، الواقع بالمجاورة (ب) بالحي الأول، والمقام على مساحة 1405 أمتار مربعة، بتبرع، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية واستكمال التجهيزات اللازمة تمهيدًا لافتتاح المسجدين أمام المصلين.

وفي إطار متابعة مشروعات الإسكان بالمدينة، تمت متابعة موقف تنفيذ عمارات مشروع «ديارنا» بمنطقة النوادي بالحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة، حيث يتم تنفيذ مختلف الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية، إلى جانب أعمال التأسيس والتركيبات الكهربائية وأعمال البنية التحتية.

كما تم تنفيذ حملة تفتيشية موسعة من خلال لجنة مشتركة مكبرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للأنشطة والوحدات السكنية والخدمية بالمدينة.

وشملت الحملة المرور على وحدات الإسكان الاجتماعي للتأكد من شغلها بمعرفة المنتفعين الأصليين، إلى جانب المرور على شبكات المياه لرصد أي وصلات خلسة أو تعديات على خطوط المياه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، فضلًا عن أعمال مراجعة تراخيص تشغيل المحال التجارية ومدى الالتزام بالأنشطة المرخص بها، وفحص تصاريح السيارات داخل نطاق المدينة. وتم التأكيد على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة ويصون مواردها واستثماراتها.

وفي مدينة المنيا الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطة المعالجة الثلاثية، بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، باعتبارها من المشروعات الحيوية الداعمة لمنظومة الصرف الصحي بالمدينة، ورفع كفاءة منظومة المعالجة واستيعاب الاحتياجات المستقبلية ودعم المشروعات السكنية والتنموية، وذلك من خلال نتائج جولة للمهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، ومسؤولي الجهاز.

كما واصل جهاز مدينة المنيا الجديدة التصدي لمخالفات البناء والتعديات، حيث تم تنفيذ حملة أمنية مكبرة لإزالة مخالفة بناء بدون ترخيص، ضمن أعمال المرور الدوري التي تنفذها إدارة الأمن ولجنة الإزالات ولجنة الخلسة بأحياء المدينة.

وأسفرت الحملة عن رصد شروع مالك قطعة أرض بالحي السادس في تنفيذ أعمال شد أخشاب للدور الخامس دون ترخيص، وعلى الفور تم إيقاف العمال وإزالة المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

وفي السياق ذاته، تمت متابعة أعمال تفعيل الضبطية القضائية والمرور الميداني على وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، للتحقق من مدى الالتزام بشروط التخصيص والتعاقد، والتأكد من استخدام الوحدات للغرض المخصصة له، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.

وفي إطار متابعة مشروعات البنية الأساسية بمدينة المنيا الجديدة، تمت متابعة أعمال المرافق الخاصة بقطع أراضي مشروع «بيت الوطن»، ومشروعات تطوير وتجميل المحاور الرئيسية بالمدينة.

وشملت المتابعة مشروع مرافق منطقة الـ310 أفدنة، الذي يخدم مراحل «بيت الوطن» الثامنة والتاسعة والعاشرة، بإجمالي 343 قطعة أرض، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للمواصفات ومعايير الجودة، بما يتيح تسليم قطع الأراضي لحاجزيها في المواعيد المقررة.

كما تمت متابعة مشروع المرافق وأعمال فرمة الطرق بمنطقة الـ150 فدانًا، إلى جانب أعمال تطوير وتجميل جزيرة الطريق الرابط الشمالي للمدينة، الذي يربط الكتلة العمرانية القديمة بمنطقة الامتداد «الزهراء» بطول نحو 5 كيلومترات، إلى جانب أعمال تنفيذ طرق الحي السياحي، وأعمال رفع كفاءة وتجميل عدد من المناطق والمحاور، من بينها الممشى السياحي بالحيين الثالث والرابع، والجزيرة الوسطى بالطريق الصحراوي، والحي الثاني.

وتضمنت المتابعة أيضًا الاهتمام بمدخل الحي السياحي من الطريق الأوسط، وتعديل جزء من طريق R50 بما يسمح بتحقيق دخول أكثر انسيابية من ميدان اللوتس عبر الطريق الأوسط، إلى جانب ضبط مناسيب المسطحات الخضراء بالطريق الأوسط تمهيدًا لبدء أعمال الزراعة والتجميل، وتوفير مصدر تغذية بالمياه للحفاظ على المساحات الخضراء.