تعاونيات البناء والإسكان تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية بالمزاد العلني سبتمبر المقبل

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية للبيع بالمزاد العلني، وذلك يوم الاثنين الموافق 14/9/2026، بمقر الهيئة الرئيسي.

لؤلؤة بورسعيد

ويتضمن الطرح عددًا من الفرص الاستثمارية بمشروع لؤلؤة بورسعيد (موقع ناصر)، تشمل مركزا تجاريا ثقافيا بمسطح 18,926 م²، وجراج سيارات بمسطح 24,213 م²، بالإضافة إلى 4 أبراج إدارية بمسطح إجمالي لكل برج يبلغ 11,112.75 م².

وأكدت الهيئة أن الطرح يأتي في إطار جهودها لتعظيم الاستفادة من الأصول والمشروعات التابعة لها، وطرحها أمام المستثمرين والمواطنين وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاستثمارية والاستفادة من المواقع المتميزة للمشروعات.

تسهيلات في السداد

وأوضحت الهيئة أن الطرح يتضمن تسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، بما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة للراغبين في المشاركة والاستفادة من المشروعات المطروحة.

وقالت إن الراغبين في التعرف على جميع الشروط والمواصفات ونظام السداد يمكنهم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات، والتي تبلغ قيمتها 5000 جنيه، من مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة، أو من فرع الهيئة بمدينة بورسعيد.

ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات والالتزام بكافة الضوابط والإجراءات المحددة للطرح، مؤكدة حرصها على إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة واضحة وشفافة أمام جميع المتعاملين.