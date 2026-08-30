استثمارات تتجاوز 403 مليارات جنيه.. الصحة تعلن إنجازات غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حصيلة مشروعات البنية التحتية الصحية المنفذة والجاري تنفيذها خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026، والتي بلغت 1309 مشروعات، بإجمالي تكلفة مالية تصل إلى 403.46 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الانتهاء من تنفيذ 981 مشروعاً بتكلفة إجمالية 132.42 مليار جنيه، بينما لا تزال 328 مشروعاً قيد التنفيذ بتكلفة 271.04 مليار جنيه، منها 75 مشروعاً قومياً بتكلفة 209.5 مليار جنيه توفر 19047 سريراً و1570 حضانة و1983 جهازاً للغسيل الكلوي، إلى جانب 253 مشروعاً جارياً بتكلفة 61.54 مليار جنيه.

استلام عدد من أبرز المشروعات

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف مصطفى مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أن الفترة من العام المالي 2025-2026 تم خلالها استلام عدد من أبرز المشروعات في مختلف المحافظات، شملت مستشفى حميات الإسكندرية، ومستشفى التل الكبير بالإسماعيلية، ومستشفى منفلوط المركزي بأسيوط، والمجمع الطبي بالأقصر، ومستشفى صدر العباسية بالقاهرة، ومستشفى بولاق الدكرور بالجيزة، ومستشفى بني مزار بالمنيا، إلى جانب مشروعات تطوير وتوسعة أخرى في أسوان ومطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر والقليوبية وجنوب سيناء والشرقية، بتكلفة إجمالية تجاوزت عدة مليارات من الجنيهات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتقليل الضغط على المنشآت القائمة.

وأضاف أن الوزارة تستعد خلال العام المالي 2026-2027 لاستلام مجموعة من المشروعات الحيوية التي وصلت نسب تنفيذها إلى مستويات متقدمة، من بينها المعامل المركزية بمدينة بدر في محافظة القاهرة، بنسبة إنجاز 99% للمرحلة الأولى، والمدينة الطبية بالعبور بنسبة 92% للمرحلة الثانية، ومستشفيات شبين القناطر، والسنطة وبدر المركزي وأبو قرقاص ومغاغة ودار السلام وجرجا وطما وأبو صوير ودهب ورأس غارب والداخلة وقنا الجديدة ودشنا، بتكلفة إجمالية تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات ونسب إنجاز تتراوح بين 80% و99%.

وتعكس هذه الإنجازات التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الصحية وفق رؤية متكاملة تضمن الوصول إلى خدمات طبية متقدمة في جميع المحافظات، مع التركيز على زيادة أعداد الأسرة والحضانات وأجهزة الغسيل الكلوي وتحديث المستشفيات القائمة وإنشاء منشآت جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.