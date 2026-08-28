نائب وزير الصحة تؤكد على دور الأزهر والأوقاف والكنيسة والمجتمع المدني في التوعية بخدمات الصحة الإنجابية

عقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان اجتماعاً مع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لبحث سبل دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجهات المعنية بالملف السكاني وتعظيم الاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخطتها العاجلة وتعزيز جهود تنمية الأسرة المصرية.

كما شاركت نائب الوزير في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، حيث استعرضت محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 والخطة العاجلة 2025-2027 ومبادرة «الألف يوم الذهبية» مؤكدة أهمية تكامل جهود المؤسسات الحكومية والدينية والأهلية لرفع الوعي بالمباعدة بين الولادات والحد من الولادات القيصرية غير المبررة طبياً ومواجهة زواج الأطـ فال خاصة في المناطق الريفية.

وأشارت إلى ارتفاع أعداد المواليد خلال الفترة من يناير إلى يوليو بالتزامن مع انخفاض أعداد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة مشددة على تعزيز دور هيئة الرعاية الصحية ومشاركة الصيدليات والنقابات والجامعة والشباب والأزهر والأوقاف والكنيسة والمجتمع المدني بالتعاون مع الرائدات الصحيات في التوعية بخدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة.

مواجهة القضية السكانية

أكد محافظ أسوان دعم المحافظة لجهود الدولة في مواجهة القضية السكانية وكلف بإعداد بروتوكول تعاون بين المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ومديرية الشئون الصحية لتنفيذ ندوات ودورات توعوية للطلاب كما اعتمد الخطة التنفيذية للسكان لعام 2026/2027.

وفي إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، عقدت نائب الوزير اجتماعاً مع نقيب الصيادلة وممثلي الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية لمتابعة مبادرة «الصيدلية الداعمة للصحة» تحت شعار «اسأل.. استشير للقرار المستنير» مؤكدة أهمية الاستفادة من انتشار الصيدليات والجمعيات في نشر الرسائل السكانية والتوعية بوسائل تنظيم الأسرة والولادة الطبيعية الآمنة والرضاعة الطبيعية ومبادرة «الألف يوم الذهبية».

وأشارت إلى إعداد برامج تدريبية للصيادلة لتقديم المشورة الأسرية وإحالة السيدات إلى الوحدات الصحية مع بحث وضع حوافز مهنية وأكاديمية لهم وكلفت مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الجمعيات وهيئة الرعاية الصحية لتعريف المواطنين بخدمات التأمين الصحي الشامل.

وفي ختام الزيارة سلم محافظ أسوان درع المحافظة للدكتورة عبلة الألفي تقديراً لجهودها في تحسين خدمات صحة الأم والطفل وتعزيز برامج تحسين الخصائص السكانية بالمحافظة.