غدًا السبت.. بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات حتى هذا الموعد

أعنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يبدأ اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 29 أغسطس 2026، استقبال طلبات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة الناجحين في الثانوية العامة لعام 2026، بحد أدنى 50% للنظامين الحديث والقديم، وكذلك الطلاب المتخلفين عن تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد على شبكة الإنترنت:

https://tansik.digital.gov.eg

ويستمر تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026.

وتوضح الوزارة أنه سيتم تأجيل إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول)، لحين تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2026، وذلك تمهيدًا لإعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثالثة، ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، واتباع التعليمات المنشورة على موقع التنسيق الإلكتروني، والتأكد من تسجيل الرغبات بصورة صحيحة قبل انتهاء فترة التسجيل.