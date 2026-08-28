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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مع فريق السويس بتروجت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة للموسم 2026-2027.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبتروجت يوم الاثنين 31 أغسطس 2026، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صفارة البداية في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، وفقًا للجدول المعلن من رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزه الأول في الدوري خلال الجولة الماضية، عقب التغلب على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحصد أول 3 نقاط له في المسابقة بعد التعادل السلبي مع الاتحاد السكندري في الجولة الافتتاحية.

في المقابل، يخوض بتروجت اللقاء بعدما جمع 4 نقاط من أول جولتين، حيث تعادل مع بترول أسيوط بهدف لكل فريق في الجولة الأولى، قبل أن يحقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر قناة أون سبورت، الناقل لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.

موقف الزمالك في الدوري

يسعى الزمالك خلال مواجهة بتروجت إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، ومواصلة حصد النقاط في بداية مشواره بالموسم الجديد، خاصة بعد الفوز بثلاثية نظيفة على البنك الأهلي.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريق الأبيض من أجل مواصلة المنافسة على صدارة جدول الدوري، بينما يأمل بتروجت في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق نتيجة جديدة أمام أحد أبرز فرق المسابقة.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف مواجهة الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة، على أن تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

بتروجت الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة

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