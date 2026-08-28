أسوان: افتتاح مسجدىن بنجعي المقلة بالخطارة والمساعيد بكوم أمبو..صور

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إفتتاح مسجد العتيق بنجع المقلة بقرية الخطارة التابعة لقروى أبو الريش بحرى ، وذلك بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمسجد على مساحة 400 م2 ، وبتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه بالجهود الذاتية ، كما تم إفتتاح أعمال إنشاء وبناء مسجد عباد الرحمن بنجع المساعيد بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المتواصلة لإعمار بيوت الله ، والتى تشهد تنفيذ أعمال الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة للمساجد بمختلف أنحاء الجمهورية ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

إفتتاح المساجد بحضور القيادات النيابية والتنفيذية والدينية

جاء ذلك بحضور النائب هلال الدندراوى عضو مجلس النواب ، ومحمد ربيع نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والشيخ محمود مصطفى مدير الإدارات بمديرية الأوقاف ، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة وأهالى المنطقة .

فيما حضر إفتتاح أعمال إنشاء وبناء مسجد عباد الرحمن بنجع المساعيد الشيخ عبد الله عرجون مدير إدارة المساجد بمديرية الأوقاف ، وأحمد سيد رئيس مجلس قروى سلوا .

التنسيق مع مديرية الأوقاف لتنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف



ويأتى إفتتاح مسجد العتيق بالمقلة ، وعباد الرحمن بكوم كوم أمبو فى إطار التنسيق المستمر بين محافظة أسوان ومديرية الأوقاف ، تنفيذاً لتكليفات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لمواصلة أعمال إفتتاح المساجد الجديدة وتطوير ورفع كفاءة المساجد القائمة بمختلف أنحاء المحافظة، بما يخدم الأهالى ويسهم فى تحسين مستوى الخدمات الدينية المقدمة لهم .

رسالة الوزارة والمحافظة :



تؤكد وزارة الأوقاف ومحافظة أسوان إستمرار دعم جهود إعمار بيوت الله ، والتوسع فى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المساجد بإعتبارها منابر لنشر صحيح الدين والقيم الإنسانية والأخلاقية ، وتعزيز قيم الرحمة والتسامح والتراحم بما يسهم فى خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المجتمعية .