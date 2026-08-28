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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان: افتتاح مسجدىن بنجعي المقلة بالخطارة والمساعيد بكوم أمبو..صور

افتتاح مساجد
افتتاح مساجد
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إفتتاح مسجد العتيق بنجع المقلة بقرية الخطارة التابعة لقروى أبو الريش بحرى ، وذلك بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمسجد على مساحة 400 م2 ، وبتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه بالجهود الذاتية ، كما تم إفتتاح أعمال إنشاء وبناء مسجد عباد الرحمن بنجع المساعيد بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو  .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المتواصلة لإعمار بيوت الله ، والتى تشهد تنفيذ أعمال الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة للمساجد بمختلف أنحاء الجمهورية ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

إفتتاح المساجد بحضور القيادات النيابية والتنفيذية والدينية
جاء ذلك بحضور النائب هلال الدندراوى عضو مجلس النواب ، ومحمد ربيع نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والشيخ محمود مصطفى مدير الإدارات بمديرية الأوقاف ، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة وأهالى المنطقة .

فيما حضر إفتتاح أعمال إنشاء وبناء مسجد عباد الرحمن بنجع المساعيد الشيخ عبد الله عرجون مدير إدارة المساجد بمديرية الأوقاف ، وأحمد سيد رئيس مجلس قروى سلوا .

التنسيق مع مديرية الأوقاف لتنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف


ويأتى إفتتاح مسجد العتيق بالمقلة ، وعباد الرحمن بكوم كوم أمبو فى إطار التنسيق المستمر بين محافظة أسوان ومديرية الأوقاف ، تنفيذاً لتكليفات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لمواصلة أعمال إفتتاح المساجد الجديدة وتطوير ورفع كفاءة المساجد القائمة بمختلف أنحاء المحافظة، بما يخدم الأهالى ويسهم فى تحسين مستوى الخدمات الدينية المقدمة لهم .

رسالة الوزارة والمحافظة :


تؤكد وزارة الأوقاف ومحافظة أسوان إستمرار دعم جهود إعمار بيوت الله ، والتوسع فى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المساجد بإعتبارها منابر لنشر صحيح الدين والقيم الإنسانية والأخلاقية ، وتعزيز قيم الرحمة والتسامح والتراحم بما يسهم فى خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المجتمعية .

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