الجفاف يجبر فرنسا على تخفيف قواعد صناعة الجبن

اضطرت فرنسا إلى تخفيف قواعد الإنتاج الصارمة لأشهر أنواع الجبن المحمية لديها، بعد أن أجبر الجفاف الشديد المزارعين على تغيير نظام غذاء الأبقار، في خطوة نادرة تهدد مفهوم "الأرض" المرتبط بالمنتجات الفرنسية التقليدية.

استثناءات حكومية بسبب جفاف "تاريخي"

وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، منحت الحكومة الفرنسية استثناءات مؤقتة من لوائح تسمية المنشأ المحمية [AOP] لأجبان "كومتي" و"بوفورت" و"أبوندانس" بعد أشهر من انحباس المطر تركت مراعي جبال الألب وجورا جافة تماماً.

وتصف الهيئة الوطنية للمنشأ والجودة INAO الوضع بأنه "جفاف تاريخي". وبحلول 10 أغسطس أنتجت المراعي الدائمة في فرنسا محصولاً أقل بـ الثلث من المتوسط طويل الأجل.

وتقضي القواعد المعتادة بأن جودة الجبن لا تعتمد فقط على مكان صنعه، بل أيضاً على ما تأكله الأبقار المنتجة للحليب.

بوفورت وأبوندانس: السماح بأعلاف من خارج المنطقة



يُنتج جبن "بوفورت" عادة من حليب أبقار "تارين" و"أبوندانس" المحلية التي تتغذى أساساً على العشب والتبن من المراعي الألبية المخصصة. وعادة يجب أن يأتي 75% على الأقل من العلف من منطقة التسمية.

لكن مع توقف نمو العشب هذا الصيف، سمحت السلطات لمزارعي "بوفورت" بالحصول على نسبة أكبر من التبن والأعلاف من مصادر خارجية، وتقديم المزيد من الأعلاف التكميلية.

وحصل جبن "أبوندانس" على استثناء مماثل. إذ يشترط عادة رعي الأبقار 150 يوماً سنوياً، وألا تتجاوز الأعلاف الجافة القادمة من خارج منطقة "أوت سافوا" 30% من الاحتياجات السنوية. وتم تخفيف هذه الشروط مؤقتاً.

كومتي: أكبر جبن فرنسي يتأثر

ويعد "كومتي" أكبر أنواع الجبن الفرنسية الحاصلة على شهادة المنشأ من حيث الحجم، إذ يباع منه أكثر من 60 ألف طن سنوياً. ويُنتج في جبال جورا من حليب أبقار "مونتبليارد" و"سيمينتال الفرنسية" ويشتهر بنكهته الزهرية المكتسبة من المراعي الواسعة.

وفي ظل الجفاف، سُمح بأن يأتي بعض الذرة الخضراء المقدمة للأبقار من خارج المزارع الفردية حتى نهاية أكتوبر.

خبراء: الطعم سيتغير هذا الشتاء

حذرت خبيرتا الجبن من أن تغيير العلف سينعكس مباشرة على نكهة ولون الجبن.

وقالت إميلي موناكو مقدمة بودكاست "Fishwives of Paris" لصحيفة "ديلي تليجراف": "أجبان AOP تحمل بصمة العشب الذي ترعى عليه الماشية وهو جوهر فكرة التيروار. إذا لم يكن هناك عشب فستتغذى الأبقار على العلف. هذا يعني أن جبن الصيف قد يشبه نسخة الشتاء".

وأضافت جينيفر جريكو الخبيرة المقيمة في باريس: "التبن أقل غنى بالمعادن من العشب الطازج، ومع شرب الحيوانات المزيد من الماء في موجات الحر يصبح الحليب أخف ويفقد بعض عمق نكهته".

وتشير صناعة "كومتي" إلى أن مراعي الصيف تمنح الجبن لوناً أصفر بينما يضفي قش الشتاء نكهات المكسرات والخبز المحمص. أما "بوفورت" فيكتسب نكهات زهرية وفاكهية من نباتات المراعي الألبية، بينما يكون شتوياً أفتح لوناً وأكثر اعتدالاً.

متى سيشعر المستهلكون بالتغيير؟



سيتعين الانتظار أشهراً لمعرفة أثر الجفاف. فجبن "كومتي" ينضج 4 أشهر على الأقل بمتوسط 8 أشهر، ما يعني أن أول الدفعات المتأثرة قد تظهر في عيد الميلاد، لكن معظمها لن يصل للرفوف قبل ربيع 2027.

أما "بوفورت" فيحتاج 5 أشهر على الأقل في القبو، وتكون نكهته النموذجية بعد 7 إلى 12 شهراً.

أزمة أوسع تطال المطبخ الفرنسي



وامتدت تداعيات الجفاف لتشمل منتجات أساسية أخرى. وتضررت البطاطس في التربة المتشققة، كما تضررت الطماطم والتفاح والفواكه والخضروات بسبب نقص الحرارة والمياه.

وطالب المزارعون بمساعدة عاجلة مع انخفاض المحاصيل وارتفاع كلفة الري والأعلاف. ومن المقرر أن تجتمع وزيرة الزراعة آني جينيفارد مع المحافظين الخميس لتقييم الخسائر قبل إعلان إجراءات طارئة في 3 سبتمبر.

كما وافقت INAO على تغييرات مؤقتة مرتبطة بالجفاف في مناطق "ريبليشون" و"كانتال" و"بلو دوفرني" و"فورم دامبير" و"فورم دي مونبريزون" و"بلو دو فيركور ساسيناج" و"روكامادور"، وينتظر بعضها مراسيم حكومية.