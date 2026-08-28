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«عند أمك».. أميرة أديب تكشف مفاجأة عن موقف والدتها من دخولها التمثيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«عند أمك».. أميرة أديب تكشف مفاجأة عن موقف والدتها من دخولها التمثيل

الفنانة الشابة أميرة أديب
الفنانة الشابة أميرة أديب
البهى عمرو

كشفت الفنانة الشابة أميرة أديب عن أمور خاصة بطفولتها، وقالت إنها لم تولد مدللة كما يتوقع الكثير، وأنها كانت تتعامل بتلقائية، وتعيش حياة عادية.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية: «وأنا صغيرة لما كنت بقول لحد إني عايزة أدخل مجال التمثيل، كانت أمي الفنانة منال سلامة تقولي: عند أمك يا حبيبتي، وكانت طوال الوقت تبعدني عن مجال الفن».

وأشارت إلى أن والدها المخرج عادل أديب كان يتحدث مع والدتها بأن تفعل ما تريده في حياتها، وأنها كانت تتابع ما يعاني منه والدها ووالدتها في الحياة.

وأوضحت أنها مستمرة في طريقها، وأنها ستقوم بعمل أغاني وأعمال فنية، وأنها مستمرة في طريقها وتشعر بأنها ستحقق نجاحات.

وتابعت أنها تعبر عن نفسها من خلال الغناء، والرقص، والتمثيل، والرسم، وكل شيء تقوم به في حياتها.

وعلقت أميرة على الانتقادات التي تتعرض لها خلال الفترة الماضية، بعد دخولها عالم غناء الراب، مؤكدة أنها لا تهتم بالانتقادات الشخصية، لكن ما يزعجها هو انزعاج البعض من تقديمها شيئا تحبه.

وقالت أميرة أديب: "النقد مش هو اللي بيضايقني، لكن اللي بيضايقني إن الناس مكبوتة لدرجة إنها بتستفز من حد بيعمل حاجة هو بيحبها، مش مشكلة إني بتشتم، يا عم ما اتشتم".

وأضافت: "أنا حاسة إن الغريب عني ضدي، فالأحسن لكم أبقى دكتورة وحياة الناس في إيدي، ولا أبقى ممثلة؟".

أميرة أديب فى مسلسل رحلة طاهر المصري


من ناحية أخرى تشارك الفنانة أميرة أديب في مسلسل "رحلة طاهر المصري"، الذي تتقاسم بطولته مع النجم خالد النبوي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل في عالم كرة القدم النسائية، مسلطًا الضوء على ما يشهده هذا المجال من تحديات وصراعات نفسية واجتماعية، في إطار درامي مشوق.

وتجسد أميرة أديب خلال الأحداث شخصية كابتن فريق كرة القدم النسائية، الذي يتولى تدريبه خالد النبوي، لتخوض رحلة مليئة بالتحديات داخل وخارج المستطيل الأخضر.

ويُعد "رحلة طاهر المصري" ثاني عمل فني تظهر فيه أميرة أديب بشخصية لاعبة كرة قدم، بعدما سبق أن شاركت في الفيلم العالمي «No Nation» للمخرج الأمريكي Jeffrey Elmont، والذي رُشح لجائزة الإيمي الدولية عام 2017.

ويشارك في بطولة مسلسل "رحلة طاهر المصري" نخبة من النجوم، أبرزهم: خالد النبوي، عائشة بن أحمد، أحمد بدير، أحمد الرافعي، هشام إسماعيل، علا رامي، عمرو وهبة، أميرة أديب، جودي مسعود، محمود حسام، وشهد الشاطر. المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

أميرة أديب منال سلامة الفنانة منال سلامة

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