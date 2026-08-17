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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش مشكلة إني بتشتم.. أميرة أديب: اللي بيضايقني إن الناس مكبوتة

أميرة أديب
أميرة أديب

علقت الفنانة أميرة أديب على الانتقادات التي تتعرض لها خلال الفترة الماضية، بعد دخولها عالم غناء الراب، مؤكدة أنها لا تهتم بالانتقادات الشخصية، لكن ما يزعجها هو انزعاج البعض من تقديمها شيئا تحبه.

وقالت أميرة أديب في تصريحات تلفزيونية: "النقد مش هو اللي بيضايقني، لكن اللي بيضايقني إن الناس مكبوتة لدرجة إنها بتستفز من حد بيعمل حاجة هو بيحبها، مش مشكلة إني بتشتم، يا عم ما اتشتم".

وأضافت: "أنا حاسة إن الغريب عني ضدي، فالأحسن لكم أبقى دكتورة وحياة الناس في إيدي، ولا أبقى ممثلة؟".

أميرة أديب فى مسلسل رحلة طاهر المصري

من ناحية أخرى تشارك الفنانة أميرة أديب في مسلسل "رحلة طاهر المصري"، الذي تتقاسم بطولته مع النجم خالد النبوي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل في عالم كرة القدم النسائية، مسلطًا الضوء على ما يشهده هذا المجال من تحديات وصراعات نفسية واجتماعية، في إطار درامي مشوق.

وتجسد أميرة أديب خلال الأحداث شخصية كابتن فريق كرة القدم النسائية، الذي يتولى تدريبه خالد النبوي، لتخوض رحلة مليئة بالتحديات داخل وخارج المستطيل الأخضر.

ويُعد "رحلة طاهر المصري" ثاني عمل فني تظهر فيه أميرة أديب بشخصية لاعبة كرة قدم، بعدما سبق أن شاركت في الفيلم العالمي «No Nation» للمخرج الأمريكي Jeffrey Elmont، والذي رُشح لجائزة الإيمي الدولية عام 2017.

ويشارك في بطولة مسلسل "رحلة طاهر المصري" نخبة من النجوم، أبرزهم: خالد النبوي، عائشة بن أحمد، أحمد بدير، أحمد الرافعي، هشام إسماعيل، علا رامي، عمرو وهبة، أميرة أديب، جودي مسعود، محمود حسام، وشهد الشاطر. المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

أميرة أديب الفنانة أميرة أديب أعمال أميرة أديب أفلام أميرة أديب مسلسل رحلة طاهر المصري

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