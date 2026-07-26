أميرة أديب تقود فريق كرة قدم نسائية في «رحلة طاهر المصري» أمام خالد النبوي

تواصل الفنانة أميرة أديب تصوير مشاهدها في مسلسل "رحلة طاهر المصري"، الذي تتقاسم بطولته مع النجم خالد النبوي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل في عالم كرة القدم النسائية، مسلطًا الضوء على ما يشهده هذا المجال من تحديات وصراعات نفسية واجتماعية، في إطار درامي مشوق.

وتجسد أميرة أديب خلال الأحداث شخصية كابتن فريق كرة القدم النسائية، الذي يتولى تدريبه خالد النبوي، لتخوض رحلة مليئة بالتحديات داخل وخارج المستطيل الأخضر.



ويُعد "رحلة طاهر المصري" ثاني عمل فني تظهر فيه أميرة أديب بشخصية لاعبة كرة قدم، بعدما سبق أن شاركت في الفيلم العالمي «No Nation» للمخرج الأمريكي Jeffrey Elmont، والذي رُشح لجائزة الإيمي الدولية عام 2017.

ويشارك في بطولة مسلسل "رحلة طاهر المصري" نخبة من النجوم، أبرزهم: خالد النبوي، عائشة بن أحمد، أحمد بدير، أحمد الرافعي، هشام إسماعيل، علا رامي، عمرو وهبة، أميرة أديب، جودي مسعود، محمود حسام، وشهد الشاطر. المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.