يا بجاحتك.. سعد الصغير يكشف موعد طرح ألبومه الجديد

كشف المطرب الشعبي سعد الصغير موعد طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «يا بجاحتك»، ضمن الموسم الصيفي الجاري.

ونشر سعد الصغير بوستر ألبوم «يا بجاحتك» عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، معلنًا طرح الألبوم يوم الخميس المُقبل.

ألبوم سعد الصغير

يستعد الفنان سعد الصغير لإطلاق ميني ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة، في خطوة يسعى من خلالها إلى تقديم تجربة غنائية مختلفة، تجمع بين الطابع الشعبي الذي اشتهر به ورؤية موسيقية أكثر تنوعًا وتطورًا.

ويضم الميني ألبوم عددًا من الأغنيات الجديدة، يحرص من خلالها سعد الصغير على تقديم محتوى فني متجدد، يعتمد على أفكار موسيقية متنوعة، في إطار سعيه لمواكبة التطورات التي تشهدها الساحة الغنائية، مع الحفاظ على هويته الفنية التي صنعت جماهيريته على مدار السنوات الماضية.

ويتعاون سعد الصغير في هذا المشروع مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، حيث يعمل على اختيار الأغنيات بعناية لتقديم عمل متكامل يحمل تنوعًا على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع، بما يمنح كل أغنية طابعًا خاصًا يميزها عن الأخرى.

ومن المقرر أن يتم طرح أغنيات الميني ألبوم تباعًا عبر المنصات الموسيقية المختلفة، بالتزامن مع خطة ترويجية تسبق موعد الإصدار الرسمي، في الوقت الذي يراهن فيه سعد الصغير على هذا العمل لتحقيق تفاعل واسع مع جمهوره، خاصة أنه يحمل عددًا من المفاجآت الفنية والتعاونات الجديدة التي تعكس مرحلة مختلفة في مسيرته الغنائية.

ويأمل سعد الصغير أن يحقق الميني ألبوم صدى واسعًا لدى جمهوره، خاصة أنه يراهن على مجموعة من الأغنيات التي تحمل مفاجآت فنية وتعاونات جديدة، في إطار سعيه لمواصلة حضوره بقوة على الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة.