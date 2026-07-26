الشرع: نسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل يمهد لسلام شامل.. ولا تدخل عسكري سوري في لبنان

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق تتجنب أي صدام مع إسرائيل، مشدداً على أن سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، في ظل سعيها للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع اتساع رقعة الحرب.

وقال الشرع إن بلاده تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولاً تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان، موضحاً أن الحل لا يقتصر على المقاربة الأمنية، بل يقوم على معالجة شاملة للأزمة اللبنانية.

وأضاف أن أي فوضى في لبنان ستنعكس بشكل مباشر على سوريا، مؤكداً دعم دمشق لاحتكار الدولة اللبنانية للسلاح، ولحصر قرار السلم والحرب بمؤسساتها الشرعية.

وفي الشأن الإقليمي، أشار الرئيس السوري إلى أن بلاده تخشى اتساع رقعة الحرب في المنطقة، مؤكداً أن تجنب الصدام مع إسرائيل يأتي انطلاقاً من عدم وجود مصلحة سورية في التصعيد.

وكشف الشرع عن العمل للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول، معتبراً أن نجاح هذا الاتفاق قد يمهد الطريق نحو سلام شامل، من دون التنازل عن حق سوريا في استعادة الجولان المحتل.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد الرئيس السوري على أن رفع العقوبات الاقتصادية لن يكون ذا جدوى كاملة ما لم تشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.