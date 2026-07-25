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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش يصل سوريا لدعم المرحلة الانتقالية في دمشق

جوتيريش
جوتيريش
القسم الخارجي

أفادت وسائل الإعلام الرسمية بوصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى سوريا في أول زيارة لرئيس المنظمة الدولية منذ ما قبل اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.

وكان في استقبال جوتيريش "والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي"، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". 

ومن المقرر أن يؤكد رئيس الأمم المتحدة مجدداً دعمه للمرحلة الانتقالية في سوريا خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام.

وأمس الأول الخميس، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أن الصراع المستمر في الشرق الأوسط قد دفع المنطقة إلى وضع لا يمكن تصوره. 

وقال جوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن: "الوضع يخرج عن السيطرة، ويتأرجح على حافة اللاتصور. المنطقة تُجرّ إلى دوامة متصاعدة من المواجهة، حيث تُغذي كل أزمة أخرى، ويُشعل كل تصعيد شرارة التصعيد التالي، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأضاف: "مع اتساع هذه الديناميكية، تتلاشى الأهداف السياسية تدريجياً وسط المواجهة نفسها".

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