جوتيريش يزور سوريا الأسبوع الجاري ويلتقي الرئيس الشرع

يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى سوريا الأسبوع الجاري تلبية لدعوة من الحكومة السورية، حيث سيلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ومسؤولين آخرين، فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني والمنظمات النسائية ومختلف فئات المجتمع.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن هذه الزيارة ستتيح لجوتيريش فرصة للاطلاع على الآمال والتحديات المرتبطة بالانتقال السياسي وعملية التعافي، فضلاً عن تأثير سنوات الصراع الطويلة على سوريا، حسبما جاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها جوتيريش إلى سوريا بصفته الأمين العام للأمم المتحدة.

ويعتزم جوتيريش أيضًا خلال تواجده في سوريا زيارة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) والتأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.