منتخب مصر للناشئين يخسر أمام نيجيريا في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

خسر منتخب مصر للناشئين تحت 18 عامًا للكرة الطائرة أمام نظيره النيجيري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا، المقامة بنادي بايونيرز خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا.
جاءت نتائج الأشواط كالتالي: فاز المنتخب النيجيري بالشوط الأول بنتيجة (25-20)، ثم واصل تفوقه بحسم الشوط الثاني (25-16)، قبل أن يقلص المنتخب المصري الفارق بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة (25-22)، إلا أن نيجيريا أنهت اللقاء لصالحها بعد الفوز بالشوط الرابع بنتيجة (25-21)، لتحسم المباراة بنتيجة (3-1).
وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب بوروندي بثلاثة أشواط دون رد، فيما حقق منتخب نيجيريا الفوز على المغرب بالنتيجة نفسها في الجولة الأولى. وتضم المجموعة الأولى منتخبات مصر ونيجيريا والمغرب وبوروندي.
وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين تحت 18 عامًا كلًا من: سيف عبدالله، أحمد عبد الحميد، عمر بدوي، علي أحمد، أدهم النادي، ياسين أحمد، ياسين وهبة، أدهم غانم، وعادل النجار.
ويقود المنتخب المدير الفني البرازيلي بيرسي أونكن، بينما تترأس البعثة الإعلامية منى عبدالكريم.